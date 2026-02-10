Los Angeles megye főbíróságán a nyitóbeszédekkel kezdődött a tárgyalássorozat, amelyben a Meta közösségi médiavállalatnak az Instagram tulajdonosaként, valamint a Google-nak mint a YouTube anyacégének kell felelnie.

A bírósági tárgyalás arra keresi a választ, hogy a technológiai cégek által működtetett médiumok felelőssé tehetők-e a gyermek felhasználóknak okozott fizikai és mentális egészségkárosodásokért.

A felperes egy monogramjával – KGM - jelzett fiatal, aki állítása szerint fiatal gyerekkorától rendszeres használója volt a közösségi médiának, ami függőséget alakított ki nála, ez pedig depresszióhoz, valamint öngyilkossági szándékokhoz vezetett.

A peranyag szerint a közösségi médiavállalatok a profitnövelés érdekében tudatosan úgy tervezik és alakítják ki szolgáltatásukat, hogy az gyerekek esetében függőséghez hasonló fokozott használatot váltson ki.

Az első tárgyalási napon Carolyn B. Kuhn bíró hosszan sorolta az esküdtek számára az ügy megítéléséhez szükséges tudnivalókat. Az utasítások között nem szerepelt, hogy az eljárás idejére hagyjanak fel a közösségi médiahasználattal, arra ugyanakkor a bíró felhívta figyelmüket, hogy megszokott online tevékenységükön nem változtathatnak és új közösségi médiafiókot sem hozhatnak létre.

Ez az első olyan eljárás, amelyben közösségi médiavállalatoknak esküdtszék előtt kell érvelniük és védekezniük a működésükkel kapcsolatban felmerülő aggályokkal szemben.

A tárgyalás a várakozások szerint 8 héten át tart a Los Angeles-i bíróságon, míg Új-Mexikó államban hasonló per kezdődik a közeljövőben.