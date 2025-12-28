Elárasztják a közösségi médiát a mesterséges intelligencia által generált színvonaltalan tartalmak. Egy friss tanulmány szerint az új YouTube-felhasználókat is mérhetetlen mennyiségű silány videó fogadja.

A Kapwing új kutatása egyenesen azt állítja, hogy a YouTube algoritmusa által az új felhasználóknak megjelenített videók több mint 20 százaléka „mesterséges intelligencia által generált vacak”, amelynek célja csak a megtekintések számának, ezáltal pedig a bevételeknek a növelése - számolt be a The Guardian.

A Kapwing videószerkesztő cég a világ 15 ezer legnépszerűbb YouTube-csatornáját vizsgálta meg – minden ország top 100-át –, és megállapította, hogy közülük 278 kizárólag mesterséges intelligencia által generált tartalmat közvetít.

A becslések szerint ezek

a kizárólag mesterséges intelligencia alapú csatornák együttesen több mint 63 milliárd megtekintést regisztráltak és 221 millió feliratkozót gyűjtöttek össze, amivel évente körülbelül 117 millió dollár bevételt termelnek.

A kutatók létrehoztak egy új YouTube-fiókot is, és azt találták, hogy az első 500, számukra ajánlott videóból 104 mesterséges intelligencia által generált tartalom volt. Az 500 videó egyharmada kimondottan "Brain rot", vagyis „agyrohasztó” volt - ebbe a kategóriába sorolják a mesterséges intelligencia által generált és más, pusztán figyelemfelkeltésre létrehozott alacsony minőségű tartalmakat.

Mindeközben az AI-csatornák világszerte igen népszerűek és több millió előfizetővel rendelkeznek: Spanyolországban 20 millió ember, vagyis az ország lakosságának csaknem fele követi a trendi AI-csatornákat, míg Egyiptomban 18 millió, az Egyesült Államokban 14,5 millió, Brazíliában pedig 13,5 millió feliratkozójuk van.

A tanulmányban szereplő legnézettebb AI-csatorna, a Bandar Apna Dost Indiában található, és jelenleg 2,4 milliárd megtekintéssel rendelkezik. A Kapwing becslése szerint a csatorna ezzel akár 4,25 millió dolláros bevételt is termelhet.