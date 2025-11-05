Az amerikai vállalat szerdán közölte: az idei harmadik negyedévben adózott eredménye 2,278 milliárd dollár, részvényenként 3,18 dollár volt az előző év azonos időszakában elért 2,255 milliárd dollár, részvényenként 3,13 dollár után.

A vállalat egyszeri tételektől megtisztított részvényenkénti negyedéves adózott eredménye 3,22 dollár volt, szemben az elemzői prognózisban szereplő 3,33 dollárral és a múlt év azonos időszakában elért 3,23 dollárral. A bevétel éves összevetésben 3 százalékkal, 7,078 milliárd dollárra emelkedett az előző év azonos negyedévében elért 6,873 milliárd dollárról, némileg elmaradva a 7,1 milliárd dolláros elemzői várakozásoktól.

A McDonald's összehasonlítható alapon számított globális eladásai 3,6 százalékkal nőttek az idei július-szeptemberi időszakban, miközben az elemzők kissé szerényebb, 3,55 százalékos bővülésre számítottak.

Az eredményekre a befektetők is pozitívan reagáltak: a gyorsétteremlánc részvényének árfolyama több mint 3,2 százalékos pluszban állt szerdán délután 16 óra körül a Wall Streeten – írja az MTI.