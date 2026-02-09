Hónapokig úgy tűnt, Vlagyimir Putyin megtalálta a tökéletes kiskaput. Miközben Európa levált az orosz energiáról, India – a világ harmadik legnagyobb olajfogyasztója – köszönte szépen, és rekordmennyiségben, ráadásul nyomott áron vásárolta a tajgai nyersanyagot. Ám a románc úgy tűnik, eddig tartott: a legfrissebb hírek szerint India finomítói elkezdték kerülni az orosz szállítmányokat,

a szankcionált tankerek pedig vevő nélkül vesztegelnek a nyílt vízen.

Az amerikai alku árnyéka

A fordulat mögött nem hirtelen jött morális ébredés, hanem kőkemény reálpolitika áll. A Reuters és a Business Insider jelentése szerint az indiai kormány és a finomító óriások (mint a Reliance vagy az Indian Oil) azért húzták be a kéziféket, mert küszöbön áll egy monumentális kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal.

Donald Trump amerikai elnök komoly dilemma elé állította Narendra Modi indiai miniszterelnököt: vagy marad az olcsó, de kockázatos orosz olaj, vagy bebiztosítja India helyét az amerikai piacon és hozzáfér a fejlett technológiákhoz. India túlnyomórészt importra támaszkodik a nyersolaj-kereslet kielégítésében. Emiatt az ország különösen érzékeny az áringadozásokra, ezért lett Oroszország kevesebb mint három év alatt a legnagyobb szállítója, a szankciókból eredő kedvezmények pedig komoly nyereséget jelentettek az indiai importőrök számára.

Úgy tűnik azonban, Új-Delhi választott. Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter és az amerikai tárgyalópartnerek közötti egyeztetések fókusza most már egyértelműen az, hogy India az orosz hordók helyett amerikai és közel-keleti forrásokból elégítse ki étvágyát.

Tankerek a senki földjén

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy több tucat, orosz olajjal teli tanker vesztegel az indiai partok közelében, mert a helyi bankok – tartva az amerikai másodlagos szankcióktól – megtagadják a hitelezést, a finomítók pedig nem merik átvenni a rakományt. Ez a „láthatatlan blokád” sokkal hatékonyabbnak bizonyul, mint az eddigi uniós próbálkozások.

Oroszország mozgástere drámaian szűkül. Ha India, a legnagyobb vásárló kiesik (vagy jelentősen csökkenti a volument), Moszkva kénytelen lesz még nagyobb diszkontot adni a maradék vevőknek (Kína), vagy egyszerűen leállítani a kutakat, ami szinte visszafordíthatatlan technológiai katasztrófát is jelenthet az orosz olajipar számára.

Miért fáj ez Moszkvának és miért jó nekünk?

A globális olajpiacon persze minden mindennel összefügg. India kiesése azzal jár hogy az orosz olajbevételek zuhannak, ami közvetlenül gyengíti a rubelt és a hadigépezet finanszírozását. India így kénytelen lesz máshonnan (USA, Venezuela, Közel-Kelet) vásárolni, ami első ránézésre felfelé nyomhatná az árakat. Azonban a Közel-Keleten közben enyhül a feszültség, ami – ahogy a Business Insider elemzése is mutatja – ellensúlyozza a piaci sokkot és stabilizálja a hordónkénti árakat.

A magyar hatás: olaj, forint, rezsi

Magyarország számára ez a távoli, indiai-amerikai paktum korántsem közömbös. Ha a globális olajárak a közel-keleti enyhülés és az indiai átállás miatt stabilak maradnak vagy csökkennek, az mérsékli a hazai üzemanyagárakat. Mivel a szállítási költségek beépülnek minden termék árába, ez a legjobb ellenszere a magyar inflációnak. Magyarország nettó energiaimportőr. Ha alacsonyabbak az energiaárak, kevesebb eurót és dollárt kell vennünk a gázért és olajért, ami csökkenti a forintra nehezedő nyomást.

A Brent olaj árfolyamának alakulása az elmúlt hónapban Kép: TradingView

India pálfordulása ugyanakkor üzenet Európának és Magyarországnak is. Ha még a stratégiai autonómiájára kényes India is belátja, hogy az orosz függőség hosszú távon tarthatatlan és kockázatos, az Magyarország mozgásterét is átértékeli.

Az orosz nyersanyag feletti alkupozíciónk javulhat, hiszen Moszkvának egyre kevesebb kapu marad nyitva.

A nagy kép: Trump és a világrend

Nem mehetünk el amellett, hogy India visszahúzódása egybeesik az amerikai-indiai kereskedelmi tárgyalások felgyorsulásával. Trump „America First” politikája itt furcsa módon találkozik a globális stabilitással: India az amerikai piacért cserébe hajlandó beáldozni az orosz kapcsolatokat.

Ez a folyamat pedig lavinát indíthat el. Ha India, a „globális dél” vezetője irányt vált, más fejlődő országok is követhetik a példáját. Putyin így nemcsak egy vásárlót, hanem a Nyugat-ellenes koalíció egyik legfontosabb gazdasági bástyáját veszítheti el.

Mi jön a héten? Rakéták rángatják az árakat

Bár 2026-ra brutális, napi 3,8 millió hordós túlkínálatot jósolnak, a rövid távú árakat az amerikai-iráni adok-kapok és az indiai pálfordulás rángatja.

Az FX Empire adatai szerint a WTI (amerikai könnyűolaj) kritikus szintje a 66,60 dollár. Ha ezen átmegy az árfolyam, megnyílik az út a 70 dollár felé, ami azonnal megjelennne a hazai kutakon is. Ha viszont marad a nyomás, a 62 dolláros támasz tarthatja meg az esést. A Brent esetében a 70 dolláros lélektani határ a döntő. Ha ez elesik, jön a drágulás. A magyar autósoknak most arra kell figyelniük, hogy sikerül-e tartósan 70 dollár alatt tartani a hordónkénti árat – ha nem, akkor a 600 forint feletti benzin- és gázolajár tartós vendég maradhat a kutakon.