Egy dél-koreai tisztviselőt kizártak a pártjából, miután azt javasolta, hogy

az ország „fiatal nőket importáljon” Vietnámból vagy Srí Lankáról a születésszám növelése érdekében

– olvasható a BBC cikkében.

Kim Hee-soo, a déli Jindo megye vezetője egy múlt heti lakossági fórumon azt mondta, hogy a nőket „vidéki fiatal férfiakhoz” lehetne hozzáadni.

A kijelentés annak fényében hangzott el, hogy Dél-Korea továbbra is a világ egyik legalacsonyabb születési rátájával küzd, ami oda vezethet, hogy

az ország mintegy 50 milliós lakossága 60 éven belül a felére csökken.

Kim televízióban közvetített megjegyzése azonban nagy felháborodást váltott ki: Vietnám diplomáciai tiltakozást nyújtott be, több napig tartó közfelháborodás követte az ügyet, és végül kizárták őt a kormányzó Demokrata Pártból.

Kim egy nappal a lakossági fórum után bocsánatkéréssel próbálta csillapítani a felháborodást, ám ez láthatóan nem járt sikerrel.