Egy dél-koreai tisztviselőt kizártak a pártjából, miután azt javasolta, hogy
az ország „fiatal nőket importáljon” Vietnámból vagy Srí Lankáról a születésszám növelése érdekében
– olvasható a BBC cikkében.
Kim Hee-soo, a déli Jindo megye vezetője egy múlt heti lakossági fórumon azt mondta, hogy a nőket „vidéki fiatal férfiakhoz” lehetne hozzáadni.
A kijelentés annak fényében hangzott el, hogy Dél-Korea továbbra is a világ egyik legalacsonyabb születési rátájával küzd, ami oda vezethet, hogy
az ország mintegy 50 milliós lakossága 60 éven belül a felére csökken.
Kim televízióban közvetített megjegyzése azonban nagy felháborodást váltott ki: Vietnám diplomáciai tiltakozást nyújtott be, több napig tartó közfelháborodás követte az ügyet, és végül kizárták őt a kormányzó Demokrata Pártból.
Kim egy nappal a lakossági fórum után bocsánatkéréssel próbálta csillapítani a felháborodást, ám ez láthatóan nem járt sikerrel.
