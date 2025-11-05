Európai versenyképességi minimumot javasol közleményében a Mol csoport, egy olyan közös keretrendszert, amely világos alapelvek mentén rögzítené a kontinens iparpolitikáját.

A javaslat kilenc fő szempontot határoz meg versenyképességi minimumnak, amelyek együttesen képezhetik az európai hosszú távú ipari stratégia alapját. Azt írják, hogy a felülről irányított szabályozási intézkedések végrehajtása előtt részletes megvalósíthatósági elemzésre (gazdasági, társadalmi, technológiai) van szükség.

Hangsúlyozzák, az energia, a nyersanyagok és a kulcsfontosságú anyagok napi ellátásbiztonságát kiemelt prioritásként kell kezelni. Csökkenteni kell az energiaárakat, a bürokráciát és az adókat.

A szempontok között szerepel az is, hogy a szabályozónak a komplex ökoszisztémákra és értékláncokra kell összpontosítania ahelyett, hogy csak adott területeket támogatna, valamint támogatni kell a kulcsfontosságú technológiákba és innovációkba történő beruházásokat.

Bacsa György, a Mol csoport csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója a közlemény szerint hangsúlyozta, hogy Európa jóléte és függetlensége az erős ipari alapoktól, valamint a politikai döntéshozók és az üzleti szféra közötti szorosabb együttműködéstől függ.