Csaknem tizedével több pályázatot adnak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra, miközben idén augusztusig mintegy 6 százalékkal kevesebb állást hirdettek meg, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon. A Profession.hu adatai szerint kevésbé érződik az álláshirdetések számának csökkenése a fizikai állások esetében, mint a szállási területeken: a fehérgalléros állások esetében átlagosan 8 százalékos visszaesés tapasztalható, miközben a jelentkezések száma 9 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Ezzel szemben a fizikai munkáknál mindössze 2 százalékos a recesszió, az építőiparban pedig még ennél is kisebb ez az arány.

A szellemi munkaköröknél jelentősebb különbségek tapasztalhatók ágazatonként: a legnagyobb növekedés a gyógyszeriparban figyelhető meg, itt 18 százalékos az emelkedés a meghirdetett pozíciók számában, míg a HR területen például 11 százalékos a csökkenés az idei és a tavalyi év első nyolc hónapját összevetve.

Különösen aktív volt a portál közlése alapján a munkavállalói oldal már tavaly is, amit akkor az inflációs nyomás erősen katalizált. Ugyanakkor még az előző évhez képest is tudott nőni: a kékgalléros munkák esetében 8, a fehérgallárosoknál pedig 9 százalékkal.

Ugyanakkor az eredmények alapján a munkakeresés módja az elmúlt egy év során a közösségi médiából eltolódott az állásportálok irányába.

Míg a 2024-es és 2025-ös év harmadik negyedévében készült kutatás szerint az állásportálok használatának gyakorisága 8 százalékponttal emelkedett az aktív álláskeresők körében, addig a közösségi média oldalakon történő álláskeresés gyakorisága 6 százalékkal esett vissza.