Stratégiai partnerséget kötött a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. az egyik legsikeresebb és nemzetközi szinten is élmezőnybe tartozó kézilabda egyesületével, a Veszprém Handball Team Zrt.-vel. Az együttműködés célja, hogy a biztosítási és pénzügyi tudatosság erősítése mellett támogassa a magyar sport kiemelkedő szereplőit, valamint a sport és a biztosítási szektor közötti szinergiák kihasználását.

A 100 százalékos hazai tulajdonú alkusz számára kiemelten fontos, hogy támogassa a magyar sport kiemelkedő szereplőit. A közös értékek – a kiválóságra való törekvés, az elhivatottság és a csapatmunka – mind hozzájárultak ahhoz, hogy stabil alapokra épülő partneri együttműködés valósulhasson meg. A megállapodás nemcsak a klub fejlődését segíti, hanem szélesebb társadalmi hatást is kíván gyakorolni a felelős pénzügyi szemlélet és az élsport összekapcsolásával.

Ennek keretében a Hungarikum Alkusz a Veszprém Handball mérkőzésein és rendezvényein, valamint marketing- és kommunikációs felületein is megjelenik. Az összefogás új dimenziót nyit a sport és az üzleti élet kapcsolatában, amely a szurkolók számára is kézzelfogható előnyökkel jár.

Prevenció és rehabilitáció

„Fontos mérföldkő társaságunk életében, hogy stratégiai partnerséget kötöttünk Magyarország egyik legsikeresebb kézilabdacsapatával, a Veszprém Handball Team Zrt.-vel. A klub nemcsak a pályán, hanem azon kívül is példaképként szolgál a magyar társadalom szélesebb rétegeiben. Következes és kemény munkájuk révén a huszonnyolcszoros magyar bajnoki cím mellett a nemzetközi porondon is bizonyítottak már, a Bajnokok Ligájában több alkalommal is a döntőig jutottak” – mondta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján.

Kiemelte: büszkeséggel tölti el, hogy együttműködésük révén emberileg és szakmailag is hozzájárulhatnak a csapat további sikereihez és biztonságos működéséhez.

Fontos volt, hogy olyan klub mellé álljunk, amelynek van múltja, vannak eredményei és a jövőre is fel van készülve. Megkerestük ezeket a párhuzamokat. A sportban is építeni szeretnénk a tudatosságot, ahhoz hasonlóan, ahogy ezt megtettük a pénzügyi és biztosítási szektorban



– tette hozzá.

A biztosítási tevékenység preventív, regenerációs és rehabilitációs tevékenység, amelyet a sportban is lehet és kell is alkalmazni.

„Ez az együttműködés egy olyan stratégiai partnerség, amely hosszú távon biztos alapokat teremt a sport és a biztonság összefonódására. Fontos számunkra, hogy közös értékeket képviselünk, mint a kiválóságra való törekvés, a stabilitás és az elhivatottság. Ezek az alapelvek nemcsak sportolóink és kollégáink munkáját határozzák meg, hanem a Hungarikum Alkusz filozófiájával is összhangban állnak” – hangsúlyozta Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, aki végül megköszönte a Hungarikum Alkusz támogatását, és hozzátette, hiszi, hogy ez egy hosszú távon is sikeres, gyümölcsöző kooperáció kezdete, amely mindkét fél számára jelentős értéket teremt.