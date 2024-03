Hivatalosan is elindult az új lakásbiztosítási kampány, amelynek köszönhetően ingyenesen felmondhatjuk a korábbi biztosítási szerződésünket. Erre március 1. és 31. között van lehetőségünk 30 napos felmondási határidővel.

Így az évfordulóval együtt évente kétszer is megnyílik az ügyfelek előtt a lehetőség, hogy felülvizsgálják a biztosítási szerződésüket költséghatékonysági szemmel. Eddig évente egy alkalommal, a szerződéskötés évfordulója előtt legalább 30 nappal lehetett felmondani a biztosítást. A kampány legfőbb célja a kormány szerint az, hogy az ügyfelek olyan biztosításokkal rendelkezzenek, amelyek valóban megfelelő kockázatokra nyújtanak fedezetet és kellő segítséget biztosítanak a bajban.

A biztosítóknak február 15-ig kellett értesíteniük az ügyfeleiket arról, hogy a márciusi kampányban lehetőségük van felmondani és újrakötni meglévő lakásbiztosítási szerződésüket. Az értesítés kötelező eleme volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) formalevele, amelyet valamennyi biztosító határidőre kiküldött az ügyfeleknek.

Ha már rendelkezik otthonbiztosítással, akkor most itt a megfelelő alkalom arra, hogy felülvizsgálja a korábbi szerződését. Ehhez érdemes átgondolni, hogy történtek-e változások az ingatlanon, emellett az évek során a munkadíjak és az építőanyagok értéke is jelentősen megemelkedett. Ha nincs lakásbiztosítása, akkor pedig érdemes elgondolkozni rajta, hogy szerződést kössön.

Mire érdemes odafigyelni a biztosítási költségek kalkulálásakor?

Az otthonbiztosítások lényegesen összetettebb konstrukciók, mint a hasonló kampány keretében módosítható kgfb biztosítások, így érdemes az ár mellett egyéb szempontokat is figyelembe venni a váltás során – válaszolta lapunk kérdésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

Az ajánlatok szolgáltatás tartalma, tehát az, hogy mire nyújtanak fedezetet, legalább annyira fontos szempont kell, hogy legyen, mint a díj, hiszen egy esetleges káreseményt követően az az ügyfelek legfőbb érdeke, hogy a biztosító megtérítse a keletkezett kárt.

A márciusi lakásbiztosítási kampány során komoly verseny várható a biztosítók ajánlataiban, ami a jelenleginél kedvezőbb árakat is hozhat – erről részletesen is olvashat korábbi cikkünkben. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem csupán az árakban versenyeznek a biztosítók.

„Az otthonbiztosítások ugyanis számos tényezőből állhatnak össze, ráadásul az elmúlt években az ügyféligényekre reagálva új elemek is megjelentek bennük – így például a különösen értékes kerti növényzetre, a szabadban tartott értékes ingóságokra (például kerti bútor és trambulin), kisállatra, a gyermekek által a szomszédnak okozott kárra, vagy éppen az épületen elhelyezett energetikai eszközökre is lehet biztosítást kötni –, ezért az ügyfeleknek mindenképpen érdemes azt is megvizsgálniuk, hogy az egyes biztosítók ajánlatai mire nyújtanak fedezetet” – húzták alá.

Miért fontosak az ilyen kampányok?

Tíz éve volt utoljára hasonló kampány, ami a biztosítások felülvizsgálatára hívta fel a lakosság figyelmét, ekkor az autókra vonatkozóan. Ez a kezdeményezés azonban sajnos nem folytatódott, pedig egész biztos, hogy sokat segített volna a szerződések rendszeres aktualizálásában.

Tájékozódjanak a biztosítási piacon, keressék meg az új, kedvezőbb lehetőségeket annak érdekében, hogy csak olyan biztosítási fedezetek szerepeljenek a szerződéseikben, amelyre valóban szükségük van – ez a legfőbb célja a kampánynak a Hungarikum Alkusz szerint.

Fordítsanak időt a biztosítási szerződéseik átvizsgálására, hiszen egy nagyobb kár esetén egy család megélhetése, egzisztenciája múlhat azon, hogy milyen lakásbiztosítással rendelkeznek

– tették hozzá.

A márciusi lakásbiztosítási kampány elsődleges célja nem a díjak csökkentése, hanem a szerződések tartalmának felülvizsgálata mellett az elavult, több éve megkötött szerződések aktualizálása, kiegészítése.

Az elmúlt évek építőipari árainak emelkedése, a magas infláció jelentősen megemelte az ingatlanok újraépítési értékét, valamint az ingóságok pótlási költségét, melyet az éves indexdíj emelkedések sem tudtak megfelelően lekövetni.

A biztosítási összegek aktualizálásával nagy mértékben csökkenthető a szerződések alulbiztosítottsága, így egy esetleges kár esetén az ügyfelek részére a valós kár összege kerülhet kifizetésre.

Mekkora mozgásra számítanak szerződésszámban?

Magyarországon mintegy 3,3 millió lakásbiztosítás van jelenleg, és a piaci várakozások szerint a márciusi kampány akár több százezer ügyfelet is megmozgathat, mellettük pedig sokan léphetnek a biztosítással jelenleg nem rendelkező mintegy egymillió otthon tulajdonosai közül is.

„A biztosítók különböző akciókkal, kedvezményekkel készülnek a kampányra, egyelőre azonban nehéz megjósolni, hogy ezek milyen mértékben fogják átalakítani a biztosítási piacot” – nyilatkozták az Economxnak.

Kiemelték: a Hungarikum Alkusz inkább ügyféloldalról közelíti meg a kampányt, üzeneteikben azt hangsúlyozzák, hogy mit tesznek a szerződött partnereink komplex kiszolgálása érdekében. A lakásbiztosítási szerződések felülvizsgálatának lehetőségét ráadásul minden általuk kezelt szerződés esetében automatikusan megteszik az évforduló előtt.

Mi a helyzet az alul- és túlbiztosítottsággal?

Általában elmondható, hogy azok a lakásbiztosítási szerződések, melyek 3 évnél régebben lettek megkötve, és azóta nem kerültek aktualizálásra, nagy valószínűséggel alulbiztosítottak. A jegybank már 2022 novemberében felhívta az alkuszcégek figyelmét arra, hogy amennyiben a lakásbiztosítás szerződőjével élő alkuszi megbízása van, az általa közvetített lakásbiztosítást a szerződés évfordulóját legalább 2 hónappal megelőzően, 2 évente vizsgálja felül és felülvizsgálat eredményéről az érintett szerződőt tájékoztassa.

Az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a biztosítási piacon a jelenlegi lakásbiztosítások jelentős része már több, mint 5 éve nem került aktualizálásra, felülvizsgálatra

– válaszolták lapunk kérdésére.

Bár a biztosítók a szerződésben rögzített biztosítási összegek értékállóságát az évfordulós indexekkel próbálták értéken tartani, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ez nem követte le az árak emelkedését, így ez is alulbiztosítottsághoz vezetett. Kár esetén pedig egy rosszul megkötött lakásbiztosítási szerződés jelentős anyagi veszteséget okozhat az ügyfeleknek.

Lényegesen kevesebb szó esik a túlbiztosítottságról, pedig rengeteget tudunk spórolni, ha megfelelő biztosítási összegre szerződünk. Ebben az esetben az ügyfelek magasabb díjat fizetnek, de a szolgáltatás ennek arányában nem lesz több.

„Sokan úgy gondolhatják, hogy ha az ingatlanok és az ingóságok a valós értéknél magasabb összegen vannak biztosítva, akkor az extra védelmet nyújt számukra” – mondták.

Emlékeztettek: egy kár esetén anyagi haszon nem keletkezhet, így ebben az esetben is csak az újjáépítési érték vagy az újrabeszerzési érték kerül megtérítésre.