Augusztusban jön a rezsiévforduló, amikor új ciklus indul az energiaelszámolásban, ám nem csupán a számlázási szabályok változnak, hanem az okosmérők és a napelemek terjedése is átformálja a lakossági energiapiacot. Ráadásul szokatlanul hideg tavaszi időszak áll mögöttünk, ez pedig az energiaárakban is megmutatkozik.

„A tél és a tavasz is hidegebb volt, emiatt egyes ügyfeleink magasabb elszámolást tapasztalhatnak. Májusban is előfordult még fűtés miatti földgázfogyasztás (…) A fogyasztás emelkedése nagyobb összegű elszámoló számlát eredményezhet, de pontosan az ilyen esetek kezelésére biztosítunk fizetési haladékot vagy részletfizetést az ügyfeleinknek” – ezt fejtegette Romhányi Róbert, az állami tulajdonban álló MVM Next vezérigazgatója az Indexnek adott keddi interjújában.

Az állami cégvezető szavai az első jelei annak, amire a hideg tavasz után és a KSH inflációs jelentésében lévő gázárak ismeretében számítani lehetett

– fogalmazott cikkében a 444, jelezve, mivel a „rezsicsökkentés” miatt minél több a nemzetgazdaságban a fogyasztás, annál kisebb az úgynevezett rezsicsökkentett része a fogyasztásnak, jelzésértékű volt, hogy a májusi inflációs statisztika szerint a gázár 11,4 százalékkal nőtt éves, havi alapon pedig 2,2 százalékkal.

A vezérigazgató által elmondottakból a portál azt is leszűrte, tömegeket érinthet az éves rezsi-elszámolószámlák elszállása.