Újabb csúcsdöntés a naperőművek frontján: először termeltek 4000 megawattnál többet

Izmos heti teljesítményről számolt be a szaktárca, már ami a hazai ipari naperőműveket illeti. Örökrekordról is beszámoltak az áramtermelésre vonatkozólag. Úgy tűnik, a rekkenő hőségnek is van pozitív hozadéka.