Gyakori kérdés, hogy ez visszamenőlegesen is lehetséges-e, és ha igen, hogyan, mikor, és meddig, mivel közeledik az a határidő, ameddig ez ebben az évben megtehető.

A nyugdíjba vonulás megválasztása több dologtól függhet, többek között a nyugdíjkorhatás betöltésétől, mint legkorábbi lehetőségtől. Ezek között fontos tényező lehet a nyugdíj összegének nagyságrendje, amely abból a szempontból eltérést mutathat, hogy a nyugdíjba vonulás melyik évben történik.

Az adó.hu szakértője szerint a törvény szerinti öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább húsz év, az öregségi résznyugdíj esetén legalább tizenöt év szolgálati idővel.

Attól függetlenül, hogy a nyugdíjkorhatárt valaki elérte-e, az életkorra tekintet nélkül a nők 40 év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásba vehető igénybe a negyven év jogosultsági idő meglététől. Ha a jogosultsági idő megvan, akkor ebben az esetben döntési helyzetben van az érintett.

2025-ben az 1960-ban születettek töltik be nyugdíj korhatárukat, a 65. életévet.

Ugyanakkor a teljes összeghez húsz év szolgálati idő szükséges.

A lap szakértője leszögezi, hogy ha 2024-ben vonulunk nyugdíjba, akár a visszamenőleges nyugdíj igényléssel is, a nyugellátás összege a 2024. évi szabályok szerint kerül kiszámításra, és már részesülünk a 2025. évi januári nyugdíjemelésben, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj 2025-ben esedékes összegében. Így, ha idén évközi kiegészítő nyugdíj emelésre kerülne sor, ez is járni fog, mivel nevezett személy 2024. egy napján, és 2025. január hónapban is nyugdíjban részesül.

Ugyanakkor ha a jogosultság már 2024-ben bekövetkezett, de a nyugellátást csak idéntől igényeljük, akkor a nyugdíj összegének kiszámítása a 2025-ös számítási szabályok alapján történik, és majd csak 2026-ban részesülünk az éves nyugdíj emelésben, és a tizenharmadik havi nyugdíj is ebben az évben lesz először esedékes.

Ugyanez a szabály vonatkozik azokra is, akik 2025-ben szerzik meg a nyugdíjjogosultságot. Ebben az esetben pedig a 2025-ös évközi kiegészítő nyugdíjemelés sem fog még járni részükre.

A cikk ugyanakkor felhívja a figyelmet: abban az esetben, ha 2025-ben mégis a korábbi évben, 2024-ben történő nyugdíj megállapítás mellett döntenénk, lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek már ebben a korábbi időpontban is teljesültek.

Ebben az esetben hat hónapig visszamenőleg a nyugdíj összegét is kifizetik.

Ez a visszamenőleges igényérvényesítési lehetőség a hat hónapos határidőre tekintettel csak június végéig lehetséges az előző évre vonatkozóan – írja a lap.