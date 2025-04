Egy új, magyarországi fejlesztéssel lehetővé válik a kutyák fogkövének az eltávolítása. Nagy István, a DOGGO termékek fejlesztője elárulta, hogy a kutyarágójuk akár 30 százalékkal hosszabbá teheti az állatok élettartamát.

Az utóbbi időben egyre több tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy az ebek akár 2/3-át is érintheti valamilyen jellegű fogászati probléma, amely kezelés nélkül komoly betegségeket, így fogvesztést és csontelhalást is okozhat, illetve az érintett állatok vérben is megnőhet a baktériumok mennyisége.

A kis testű (vagyis a 10 kg vagy annál alacsonyabb testsúlyú) kutyák esetében háromszor gyakoribbak a fogászati problémák.

Az első a piacon

Nagy István, a DOGGO termékek fejlesztője a We Love Dogz-nak elárulta, hogy az új, vegán kutyarágójuk az egyetlen termék a piacon, ami nem csupán a plakkot, de idővel a fogkövet is lebontja az ebek fogazatáról. A szakember elmondta: „hogyha a rágót adjuk a kutyának – napi 15–20 darabot –, akkor három nap után megszűnik az eb szájszaga”. Hozzátéve, hogy

a jelenlegi tesztek alapján úgy tűnik, hogy 3–4 hét folyamatos használat után indul a fogkő bomlásnak.

Nagy István kiemelte, hogy „ezek a termékek 30 százalékkal is meghosszabbíthatják a kutya élettartamát". A jövőbeli terveik kapcsán a cég munkatársa elárulta, hogy 2026-ban jön ki egy olyan fejlesztés, amely a kutyák pajzsmirigyét teljesen normál állapotba hozza és ott is tartja. Ezenfelül a prémium minőségű tápjaik is fejlesztés alatt állnak.

A május 1-jén, a Városligetben megrendezésre kerülő DOGZ Fesztiválra látogatók ki is próbálhatják az új kutyarágót és a fejlesztővel is beszélgethetnek. A rendezvényen vásárlóknak 10 százalékos kedvezményt a DOGGO termékeiből.