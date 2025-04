A kutyák, akárcsak az emberek, a nyelvükön elhelyezkedő ízlelőbimbók segítségével képesek megkülönböztetni az édes, a savanyú, a sós és a keserű ízeket. Ám míg mi 9 ezer ízlelőbimbóval rendelkezünk, addig ez a szám egy átlagos kutya esetében 1700 körüli.

Velünk ellentétben azonban az ebek rendelkeznek egy különleges ízlelőbimbó-típussal is, amely kizárólag a víz ízlelésére szolgál.

Ez azt jelenti, hogy számukra a víz valószínűleg nem íz nélküli, mint ahogy mi találjuk. Ezek a vízérzékelő receptorok a nyelv hegyén találhatók, azon a részen, amelyet a kutya a vízbe márt és ivás közben kanálszerűen behajlít.

Ráadásul kedvenceink esetében a torok hátsó részében is találhatók ízlelőbimbók, így valójában azt az ételt is hosszasabban tudják ízlelni, amelyet látszólag rágás nélkül, azonnal lenyeltek.

Az emberekhez képest azonban a kutyák nem érzékelik jól a sót. Ennek az az oka, hogy anno a vadonban étrendjük jelentős része húsból állt, ami természetes módon elegendő sót tartalmaz ahhoz, hogy kielégítse a szervezetük igényeit anélkül, hogy ezt külön keresniük kellene.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy

a legtöbb kutya a marhahúst és a sertéshúst részesíti előnyben a csirkével és a báránnyal szemben. Emellett jobban szeretik a meleg, nedves ételeket, mint a hideg, szárazakat.

Van ugyanakkor néhány olyan favorit is, amiről elsőre nem is gondolnánk, hogy imádják a kutyák. A we love dogz össze is gyűjtött néhány különlegességet.