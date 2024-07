Az elmúlt évtizedekben Európában jócskán megnövekedett a trópusi betegségek száma, például a dengue-láz, és a malária, mindebben pedig kiemelt szerepe van a globális felmelegedés okozta hőmérséklet növekedésnek – írja az Index.

A lepkeszúnyog által főként a mediterrán régióban terjesztett leishmaniasis a klímaváltozás miatt terjedő trópusi betegségek egyik legújabb fajtája, amely száj- és orrnyálkahártya-fekélyeket okozhatnak, illetve a nyirokcsomó, a lép, a máj, a csontvelő elváltozását vonhatja maga után. A leishmaniasisnak számos különböző klinikai megnyilvánulása van: sebeket okoz a bőrön, amelyek tartósan elcsúfíthatják a beteget.

A fertőzés hatására a bőrön kialakult sebek és fekélyek maradandóvá is válhatnak, de a kór a májat és a lépet is tönkreteheti, okozhat lázat, fogyást és vérszegénységet vagy akár halált is, ha nem kezelik időben.

Az Egészségügyi Világszervezet az elhanyagolt trópusi betegségek listáján tartja számon a kórt, ami elsősorban a kisgyerekeket és immunbeteg felnőtteket veszélyezteti. Hordozója, a lepkeszúnyog arról ismerhető meg, hogy kisebb és szőrösebb a többi szúnyogfajnál, illetve szárnyát „V” alakban tartja nyugalomban.

Más trópusi fertőzésekkel ellentétben a dél-európai országokban zoonózisként van jelen, vagyis állatról emberre terjed, fő hordozói a veszélyes kórnak a kutyák.