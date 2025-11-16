A hírek szerint III. Károly király készen áll elkobozni II. Erzsébet királynő szeretett corgi kutyáit testvérétől, András Mountbatten-Windsortól. Miután kilakoltatták a Windsor Parkban található Royal Lodge nevű rezidenciáról, ahol volt feleségével, Sarah Fergusonnal élt, és elvesztette címeit, köztük a hercegi címet is, az uralkodó továbbra is fellép az Epstein-botrányban érintett öccse ellen.

A kutyák neve Muick és Sandy, és Őfelsége halála óta az egykori herceggel éltek.

A palotai források szerint a király komolyan aggódik testvére életkörülményei miatt. A bennfentesek azt állítják, hogy András állapota és környezete nem biztosítja azt a stabilitást, amelyet a hűséges corgik megérdemelnek. Úgy vélik, a kutyák számára felelősebb és kiszámíthatóbb gondozókra lenne szükség.

Áll a bál a királyi családban, András menti, ami még menthető Minden címéről lemond András herceg , a brit uralkodó öccse.

Bár Károly király szándékai egyre világosabbá válnak, András állítólag nem szeretné feladni a kutyákat, akik az elmúlt időszakban fontos társai voltak. A királynő kedvenc corgijai, Muick és Sandy sorsa így továbbra is bizonytalan, a palotában pedig egyre nagyobb a feszültség. Ami biztos: a királyi család hírhedt belső konfliktusai most egy újabb, meglepő fronton folytatódnak.

II. Erzsébet élete során több mint 30 corgi kutyát birtokolt. Sokan közülük közvetlenül Susantól származtak, akit szülei 1944-ben a 18. születésnapjára ajándékoztak neki. Olyan szoros kapcsolatot ápolt Susannal, hogy még a kutya még nászútjára is elkísérte. Palotaforrások szerint a hűséges Muick és Sandy egészen a halála előtti órákig kísérték Őfelségét – adott hírt róla az Il Messaggero.