A felsőoktatásban tanuló magyar diákok hét százaléka jár külföldi egyetemre, akiket főként az ottani oktatás színvonala és az elérhető életminőség vonz – ez derül ki az Engame Akadémia kutatásából.

Bár a hallgatók többsége külföldön tervezi a jövőjét, egy részük figyelemmel követi a magyarországi álláspiacot, és nyitott a hazai munkavállalásra is. A kutatási eredmények rávilágítanak, a hazaköltözéshez nem elég a honvágy: többek között versenyképes fizetésre és jó munkakörnyezetre is szükség van.

A Covid okozta visszaesés után újra gyorsuló ütemben emelkedik a külföldön tanuló magyar diákok száma, ami a 2023/2024-es tanévben először haladta meg a 17,5 ezer hallgatót, erről itt írtunk bővebben.

A magyar egyetemisták számára a legnépszerűbb célországok:

Ausztria;

Németország;

Hollandia;

Dánia;

és az Egyesült Királyság.

A kutatásról Az Engame Akadémia 2025. január és március között kérdezte meg a külföldön tanuló vagy már végzett magyar diákokat arról, hogy miért döntöttek a külföldi továbbtanulás mellett, és hogyan gondolkodnak a jövőjükről. A kutatás nem reprezentatív, 504 diák válaszolt.

Nem érzik jól magukat a politikai és társadalmi környezetben

A válaszadók fele a magyarországi politikai és társadalmi környezetet jelölte meg fő tényezőként, amely befolyásolta döntését a külföldi egyetemi tanulmányok mellett. A második leggyakoribb indok a külföldi diplomával elérhető munkalehetőségek, amelyet a válaszadók 36 százaléka említett. A kitöltők 33 százaléka a magyar felsőoktatás színvonalát tartotta meghatározónak, míg 30 százalékuk a kalandvágy miatt döntött a külföldi továbbtanulás mellett. Emellett a válaszadók harmadánál magyarországi megélhetési körülmények, valamint a magyar képzések szemlélete és módszerei is jelentős szerepet játszottak a döntésben.

A válaszadók leginkább a külföldi egyetemi képzés színvonalát (61 százalék) emelték ki a külföldi tanulás előnyeként, ezt követi az egyetem környezete és elhelyezkedése (57 százalék), valamint a campus hangulata (52 százalék).

A legtöbb diák számára a családtól való távolság és a megélhetés jelentette a legnagyobb kihívást.

Az eredmények alapján a külföldön tanuló magyar hallgatók a költségeiket családi támogatásból, munkából és a fogadó állam ösztöndíjából fedezik, és ezek gyakran együttesen vannak jelen.

A többség (84 százalék) közeli vagy távolabbi családtagok anyagi támogatását is igénybe veszi, 64 százalék saját fizetéséből is finanszírozza a megélhetését és a tandíját, emellett 63 százalék saját megtakarításaira is támaszkodik.

A külföldi állami ösztöndíjat vagy támogatást a diákok fele, míg magyarországi állami ösztöndíjat vagy támogatást csupán 4 százalék vesz igénybe, vagyis jelentős a különbség a külföldi és a magyar állami támogatás igénybevétele között

– emelte ki Nádas Rita, az Engame Akadémia oktatási vezetője.

A végzettek fele elhagyja azt az országot, ahol tanult

A felmérésben részt vevő 210 végzett fiatal 39,5 százaléka (83 fő) tért vissza Magyarországra. Az adatok szerint a végzettek nagyjából fele, 53,8 százaléka hagyja el azt az országot, ahol tanult; közülük 73,5 százalék úgy döntött, hogy hazatér. Vagyis a megkérdezett végzettek körében Magyarország egy valós és prominens célpont akkor, amikor újra döntést kell hozni egy költözést illetően.

A hazatértek többsége közvetlenül a diplomázás után hazajött, ami arra is utalhat, hogy az érzelmi tényezők, mint a család, barátok és az otthoni környezet iránti vágy, kiemelt szerepet játszanak a döntésükben. A jelenleg kint tanuló fiatalok 27,1 százaléka tervezi, hogy egyetemi tanulmányai befejezése után vagy később hazaköltözik, további 40,4 százalék jelenleg nem tervezi, egyharmaduk pedig még bizonytalan.

A kutatás szerint a tanulmányaik miatt külföldre költöző fiatalokat gyakran érzelmi tényezők vonzzák haza, míg a külföldön maradás mellett szólnak a külföldi szakmai lehetőségek, kapcsolatok, valamint a külföldi életszínvonal és fizetési feltételek.

További érdekes adat, hogy a hazaköltözöttek több mint fele nyitott arra, hogy a jövőben újra külföldre költözzön.

Fontos a versenyképes fizetés

A hazatérést hátráltathatja a válaszadók szerint a rugalmatlan munkakörnyezet és a versenyképes bérezés hiánya. Bizonyos jogi akadályok - adminisztratív nehézségek és a diplomák elismerésével kapcsolatos bürokratikus eljárások - elhárítása is könnyíthetné a visszatérést.

Ez utóbbi területek fejlesztése fontos lenne ahhoz, hogy a külföldön végzett fiatalok Magyarországon is hosszú távú perspektívát lássanak. A válaszadók több mint 60 százaléka a munkavállalás során a versenyképes fizetést és a jó munkahelyi hangulatot egyaránt a legfontosabb elvárásaik között említették, ami arra utal, hogy nemcsak anyagi biztonságra, hanem jó munkakörnyezetre vágynak.

A többség pedig úgy véli, hogy a külföldi diploma előnyt jelent Magyarországon, és egy részük továbbra is figyelemmel kíséri a magyar álláspiacot, ami a hazai munkavállalás lehetősége iránti nyitottságukat mutatja.