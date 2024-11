Rekordszámú magyar diák tanult külföldi egyetemeken a 2023-as 2024-es tanévben. A Covid járvány okozta visszaesés után újra gyorsuló ütemben emelkedik a külföldön tanuló magyar diákok száma, és most először haladta meg a 17,5 ezret az Engame Akadémia becslése szerint, mondta Nádas Rita, az akadémia oktatási vezetője a külföldi továbbtanulási trendekkel kapcsolatban.

Egy évvel korábban 16,5 ezer diákról számolt be az iskola, a diákok száma 7 százalékkal emelkedett egy év alatt.

Hét százalék külföldön tanul tovább

Jelenleg hét százalék körül van azoknak az egyetemistáknak az aránya, akik külföldön tanulnak tovább és nem itthon.

A legnépszerűbb öt ország már egy jó ideje:

Ausztria;

Németország;

Hollandia;

Dánia;

Egyesült Királyság;

A sorrend azonban többször változott az elmúlt években a 2018-as és 2019-es évtől elindult átrendeződés, emelte ki Nádas Rita.

Az akadémia 2010 óta segít a középiskolás diákoknak önmaguk megismerésében és fejlesztésében, saját útjuk megtalálásában, és a pályaorientációban, mondta Bíró Ágota, az Engame Akadémia vezetője.

Nádas Rita, az akadémia oktatási igazgatója pedig úgy fogalmazott, a minimum ponthatár eltörlése pozitív hatással van a felsőoktatásba jelentkezők számának emelkedésére.

Ez a trendekkel kapcsolatban kiemelte, hogy a diákok által legkedveltebb országok rangsorában változások várhatók Hollandia már majdnem beérte Németországot, már csak 60 diák választja el a két országot egymástól. Nagy-Britanniában a brexit óta folyamatosan csökken a diákok száma, az Egyesült Királyság az ötödik helyre szorult.

Ausztria és Németország többek között azért vonzó a diákok körében, mert közel van Magyarországhoz, ingyenes az oktatás, vagy egy nagyon jelképes összegbe kerül, egy évre körülbelül 300 euró. Nagy a választék a német nyelvű képzés területén, ugyanakkor kevés az angol nyelvű szak – emelte ki Nádas Rita.

Baljós jelek Hollandia felett

Hollandia abszolút kedvenc, összesen 2926 magyar diák tanult holland egyetemeken a 2023-as 2024-es tanévben. Körülbelül 2500 euróba kerül egy évi tandíj, és tíz olyan egyetemük van, ami benne van a top 200-as egyetemi rangsorban, és sok az angol nyelvű szakok száma.

Ugyanakkor Hollandiában évek óta lakhatási válság van, ezért az angol nyelvű képzéseket szűkítették, az szinte biztos, fogalmazott Nádas Rita, hogy 2025-től kevesebb angol nyelvű szakot indítanak el a holland egyetemeken. Eddig például két angol nyelvű orvosi szak is volt, de idén már csak egy indult el. Eddig nem szelektáltak az egyetemek a diákok között, hanem a pontszámok alapján választottak, de a jövőben több szak esetében is lesz szelekció.

Visszaszorulóban az Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban tovább folytatódik a magyar diákok számárnak drasztikus csökkenése, az elmúlt tanévben 360 diák jelentkezett a szigetország egyetemeire, a brexit előtt háromszor ennyien választották Angliát. A problémák között említette Nádas Rita, hogy túl drága az oktatás, akár 70 ezer angol fontba is kerülhet, nem tudnak a hallgatók diákhitelt felvenni, és nincs tanulói vízum sem.

Dániával kapcsolatban az oktatási vezető megjegyezte 1263 magyar diákot vettek már fel a dán egyetemekre, de az elmúlt nyolc évben mindig ezer felett volt a magyar diákok száma, a hallgatók számára tandíjmentesség van. Még Dánia is az elérhető közelségű országok közé tartozik, magas színvonalú, erős egyetemeik vannak. Probléma, hogy kevés az angol nyelvű szak, és magasak a megélhetési költségek. Munkaerőhiány van Dániában, ezért egyre több angol nyelvű szakot hirdetnek majd az egyetemek.

Írországban gyorsul a magyar diákok számának emelkedése, a 2023-24-es tanévben 53 százalékkal emelkedett a felvett magyar diákok száma. Írország mellett szól, hogy szintén magas színvonalú az oktatás, sok az angol nyelvű képzés, évente nagyságrendileg háromezer euró az adminisztrációs tandíj. Probléma, hogy kevés az ír egyetem, és két évvel ezelőtt szigorítottak a felvételi követelményeken is. Az érettségi alapján pontszámítással vették fel a diákokat, de az ír felsőoktatásba nem öt hanem hat érettségi kell, és nem egy emelt szintű érettségi, hanem kettő.

Az Engame Akadémián az elmúlt tanévben 78-an végeztek, a diákok jellemzően hat helyre adták be a jelentkezésüket, átlagosan négy-öt helyre felvételt is nyernek, az akadémia hallgatóinak 99 százaléka sikeresen be is került valamelyik külföldi egyetemre.

A diákok 30 százaléka Hollandiában (41 diák) kezdte el a tanulmányait, Írország továbbra is a második leggyakrabban választott ország a diákok körében, Olaszország népszerűsége egy picit nőtt, főleg az orvosi szakok esetében.

A szakok között az üzleti tanulmányok vezetnek, biznisz, marketing, pénzügy, közgazdságtan, menedzsment a legnépszerűbbek. A második legkeresettebek az interdiszciplináris szakok, a harmadik helyen pedig az IT mérnöki szakok állnak. De népszerűek a nemzetközi tanulmányokkal foglalkozó szakok, a bölcsészet, a jogi képzés is.

A diákok a jobb színvonalú képzés és modernebb oktatás miatt választják a külföldi egyetemeket, hangzott el a sajtótájékoztatón.

Inkább olyan szakterületeket és azoknak a szakoknak a kombinációját választják, amelyek itthon az alapképzésben nem elérhetők.

A jövővel kapcsolatban Nádas Rita megjegyezte, hogy további átrendeződés várható, és még tudatosabb felkészülésre van szükség a diákok részéről. A holland korlátozások, kevesebb angol nyelvű szak tovább alakíthatja a kedvelt külföldi egyetemek rangsorát, azt látják, hogy Olaszország és Dánia népszerűsége egyre nő, és a jövőálló szakok elterjedése várható.

Az Engame Akadémia külföldi egyetemi jelentkezésre való felkészítő kurzusai 14 hónapon át tartanak, és tandíj 1,3 millió forintba kerül – válaszolta Nádas Rita, de a diákok egy részét ösztöndíj programmal segítik. Eddig több mint kétezer diáknak nyújtottak segítséget, a tanulókat 17 ország felsőoktatási intézményébe készítik fel.