Tovább nő azoknak a magyar diákoknak a száma, akik külföldi egyetemek képzésein tanulnak tovább, 2022-ben 4 százalékos emelkedést tapasztalt az Engame Akadémia, 2023-ban viszont 2,6 százalékos lassulást mértek. Összességében a 2022/2023-as tanévben 16,2 ezer magyar diák tanult valamelyik európai vagy tengerentúli egyetem alap- vagy mesterképzésén, egy évvel korábban 15,9 ezer magyar hallgató tanult külföldön. Magyarországon egyébként összességében 215 ezren tanulnak a felsőoktatásban.

A diákok a magasabb színvonalú képzés és a későbbi jobb karrierlehetőségek miatt választják a külföldi egyetemeket. De az oktatás más módszertana, a modernebb eszközök miatt is döntenek úgy, hogy nem magyar egyetemen szeretnének továbbtanulni, mondta Nádas Rita, az Engame Akadémia oktatási vezetője.

Kép: Engame Akadémia

A top öt célország az elmúlt évben nem változott, Ausztria, Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Dánia a legnépszerűbbek.

Hollandia mostanra már megelőzte az Egyesült Királyságot, jelenleg a magyar diákok között a harmadik legnépszerűbb ország.

Ausztriát többnyire azért választja 3500 magyar hallgatók, mert közel van, ingyenesen, tandíjmentesen lehet az állami egyetemeken tanulni. Németországban körülbelül háromezren tanulnak, ott is ugyanaz a helyzet, mint az osztrák egyetemeken, vagy csak minimális a tandíj, ez körülbelül évente 300 eurót (115 ezer forintot ) jelent - mondta Nádas Rita.

Hollandia nagyot ugrott

A Hollandiába tartó magyar diákok számával kapcsolatban Nádas Rita megjegyezte: az elmúlt két évben 64 százalékkal több magyar nyert holland egyetemre felvételt, ami egy elképesztő emelkedést jelent.

Leginkább azért vonzó a magyar diákoknak, akik egyébként nagyon árérzékenyek, mert az állami egyetemekre nagyságrendileg 2300 euróba kerül a tandíj, ez évente 890 ezer forintot jelent, nagyságrendileg Magyarországon is egy költségtérítéses képzés ugyanennyibe kerül.

Valamint még az is vonzó lehet a magyar fiatalok számára, hogy tíz holland egyetem benne van a világ top 200 egyeteme között. A holland királyságban sok az angol nyelvű képzés, de nem kell hollandul beszélnie annak, aki ott szeretne tanulni - mondta a szakember.

Kép: Engame Akadémia

Az oktatási vezető kiemelte: még nem lehet tudni, hogy a holland egyetemek meddig fogadják be a külföldi hallgatókat, mert többször szóba került a holland kormányban, hogy korlátozni szeretnék a nemzetközi diákok arányát, éppen ezért érdemes figyelni a oktatási folyamatokat a Hollandiába készülő magyar diákoknak is.

A brexit érezteti hatását

Beszélt arról is, hogy az Egyesült Királyságban 2020-ban 1100 magyar diákot vettek fel egyetemre, 2021-ben már csak 450 hallgatót, 2022-ben pedig már csak 315 diák választotta a szigetország egyetemeit.

Ez a változás főleg a brexitnek köszönhető, mert jött a nemzetközi tandíj, már nincs diákhitel, valamit tanulói vízumot is kell igényelniük a fiataloknak.

Dánia eddig is vonzó volt a magyar diákok körében eddig 1000-1100-an jelentkeztek ide az elmúlt években, az egyetemeik tandíjmentesek, és van három olyan felsőoktatási intézményük, ami a világ egyetemeinek rangsorában a top 200 egyetem között van. 2022-ben a dán kormány visszavágta az angolul hallgatható szakok számát, de mivel jelentős munkaerőhiány van az északi országban, ezért úgy döntöttek, hogy az EU-s diákok számát nem korlátozzák és újra megnyitották az angol képzéseket.

Évente 100 diák választja Írországot. Itt sem kell tandíjat fizetni az EU-s diákoknak, illetve van olyan egyetem vagy szak, ahol 3000 eurós tandíjat kell fizetni évente, de vannak állami ösztöndíjak, így lehetséges Írországban akár ingyenesen is tanulni. Több orvosegyetemük is van és jellemzően az érettségi eredmény alapján lehet bejutni, ezért érdemes minél több emelt szintű érettségit tennie annak, aki Írországba készül.

A legnépszerűbb tudományterületek pedig, amit szívesen tanulnak a magyar diákok az a társadalomtudományoké, ezt követi az üzleti tanulmányok és a matematika és az alkalmazott tudományok területe.

Engame Akadémia diákjai között is Hollandia, Írország, és az Egyesült Királyság állt a dobogó első három helyén.

A legnépszerűbb holland egyetemek:

az Erasmus University Rotterdam;

a Maastricht University;

és a Tilburg University.

Pályaorientációval csökkenteni lehetne a lemorzsolódást

Minél hamarabb el kell kezdeni a tudatos felkészülést arra, ha valaki külföldi tovább tanulást tervez, nem elég az érettségi évében ezzel foglalkozni, mondta Lévai Balázs, az Engame Akadémia ügyvezetője. Magyarországon a felsőfokú tanulmányaikat elkezdőknek a fele nem fejezi be az alapképzést sem. Ez a szakemberek szerint a középiskolai önismereti és pályaorientációs képzések hiányának is betudható. Az Engame Akadémia ezekre nagyon nagy hangsúlyt helyez a képzések során.

Magyarországon a felsőoktatási képzésben a hallgatók csaknem fele nem fejezi be az első alapképzést. Az Eurostat adatai szerint a lemorzsolódó diákok 22 százaléka azt nevezi meg elsődleges oknak, hogy az adott szak nem neki való. A diákok 18 százalék pedig azért hagyja abba a képzést, mert túl magas elvárásokkal szembesült. Ha a gimnazisták több pályaorientációs képzéssel vagy készségfejlesztéssel találkoznának, akkor a lemorzsolódás az egyetemeken is jóval alacsonyabb lehetne.

Az akadémia diákjai jellemzően két külföldi egyetemre és egy magyar egyetemre is beadják a jelentkezésüket. Tavaly 83 diákjuk 389 jelentkezést adott be nemzetközi egyetemre, a jelentkezők 89 százaléka sikeresen bejutott valamelyik európai vagy tengerentúli intézménybe. Kérdésre válaszolva Nádas Rita elmondta: általában a diákok három pozitív visszajelzés is kapnak, és nekik kell eldöntenie, hogy melyik ország egyetemét választják.