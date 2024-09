Összesen 17,5 tonna PET-palackot gyűjtött össze a Tiszán és a Bodrogon az a 350 csapat, amely a folyó megtisztítására vállalkozott. A két folyóból összegyűjtött PET-palack mennyisége minden idők rekordjának számít, a napi rekord is 3,6 tonna műanyag flakon volt.

A bodrogi szakaszon ugyanannyi hulladékot gyűjtöttek össze a csapatok és önkéntesek, mint 2023-ban több mint 11 tonnát, viszont a tiszai szakasz – a Tokaj és Tiszalök közötti ártér – is hatalmas petbányákat rejtett.

Megdöbbentő eredményt kaptak a harminc éve működő kutatólaboratórium szakemberei, akik augusztusban vettek mintát a Bodrog olaszliszkai szakaszán.

Az eddig vizsgált felszíni vizeinkhez képest a Bodrogban egy nagyságrenddel nagyobb mértékben találtunk mikroműanyagot, egy köbméterben átlagosan 214,8 darab részecskét

– mondta Bordós Gábor, az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Mikroműanyag-vizsgáló Laboratóriumának vezetője.

Határérték felett a rákkeltő anyag

A laboratorium.hu-n közzétett adatokból kiderül: ilyen magas mikroműanyag-koncentrációt eddig jellemzően nem találtak a hazai felszíni vizekben, és sajnos rábukkantak biszfenol-A vegyületre is.

Az Eurofins munkatársai szerint ez az egyik hírhedt örökéletű anyag, ami a hormonháztartást megzavarja és rákkeltő hatású, de idegrendszeri károsodást is okoz

– mondta Palotai Zoltán, az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetvédelmi Üzletágának vezetője.

​​A mikroműanyagok döntő többsége, mintegy 80 százaléka polietilén, míg körülbelül 10 százaléka polipropilén, ezt a két vegyületet alkalmazzák a leggyakrabban a műanyagok előállítása során. Bordós Gábor hangsúlyozta, hogy ez a vizsgálat egyszeri mintavételen alapul, messzemenő következtetések levonásához átfogóbb vizsgálatokra lesz majd szükség.

A vízi ökoszisztémák érzékenysége miatt kidolgozott EQS rendelet azt írja elő, hogy a vegyület nem haladhatja meg a 130 mikrogramm/litert, valamint a biszfenol-A szintje éves átlagértékben nem érheti el a 0,000034 mikrogramm/litert.

A jelenleg mért 0,07 mikrogramm/literes érték ugyan jóval magasabb a határértéknél, ám ahhoz, hogy ez megfelelően viszonyítható legyen a szigorúbb határértékhez, egy sokkal hosszabb távú adatsorra lenne szükség

– közölték a szakemberek.

Ellepték a mikroműanyagok a tavakat folyókat is

Az Eurofins korábbi hazai vizsgálatai is bebizonyítottá, hogy a legnagyobb hazai folyóink, a Duna és a Tisza, valamint a Balaton sem mentes a mikroműanyagoktól, sőt a nemzetközi mérésekhez hasonlóan bizony számos alkalommal ezekben a vizekben is kimutatták a parányi plasztikok jelenlétét.

A mikroműanyagok döntő többsége, mintegy 80 százaléka polietilén, és körülbelül 10 százaléka polipropilén, ezt a két vegyületet alkalmazzák a leggyakrabban a műanyagok előállítása során, így a folyóba került szennyeződések is hűen leképezik a plasztikok ipari és kereskedelmi használatát.

A maradék tíz százalék összetétele meglehetősen vegyes, de kimutatható volt a PET-palackok alapanyagául is szolgáló poliészter-tereftalát, amiből arra is lehet következtetni, hogy a PET-palackok és egyéb PET-termékek aprózódása már a vízben is elkezdődik, esetleg ezek a részecskék már eleve mikroműanyag formájában kerültek a folyóba.

Találtak még polisztirolt, illetve a vélhetően festékgyártásból származó akril-, valamint a cigarettacsikkek aprózódásával létrejött cellulóz acetát részecskéket, és a koktélból nem hiányzott a jól ismert PVC sem.

Bordós Gábor hangsúlyozta, hogy ez a vizsgálat egyszeri mintavételen alapult, a laboratóriumi mérés több, mint kétezer liter víz mintázása után FTIR-mikroszkóppal zajlott. Az eredmény fontos pillanatképet ad a folyóról, de messzemenőbb következtetések levonásához átfogóbb vizsgálatokra lesz majd szükség.

Az EU Ivóvíz Direktívájához igazodva 2026-tól a magyar jogrend is szabályozza a biszfenol-A jelenlétét az ivóvízben, 2,5 mikrogramm/liter határértékkel. Ami a felszíni vizeket illeti, ott az EQS rendelete (2008/105/EC) a vízi ökoszisztémák érzékenysége miatt azt írja elő, hogy a hírhedt vegyület egyetlen esetben sem haladhatja meg a 130 mikrogramm/litert. Ez szerencsére a jelen mérés során sem alakult így.

Az Eurofins mérései tehát sajnos nyugtalanító eredményekkel szolgálnak, és alátámasztják a PET Kupa célkitűzéseit, a természet, a környezet védelmét, hazai folyóink megtisztítását, azok műanyag-tartalmának jelentős csökkentését.