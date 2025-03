Új szerepet kapnának a patikák és a gyógyszerészek, ha a gyógyszertárak bővíthetik a palettájukat és bekapcsolódhatnak a vakcinációba – hangzott el az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által szervezett háttérbeszélgetésen. A szakmapolitikai ajánlások megszülettek, már csak a Belügyminisztériumnak kell az ehhez szükséges jogszabályokat megalkotni.

Jelenleg a világon 39 országban van már patikai vakcináció, a járvány előtt 2016-ban még csak 20 olyan ország volt, ahol a gyógyszerészek oltást adhattak be. Tizenöt európai ország: Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Norvégia, Románia, Svájc és az Egyesült Királyság már azon államok közé tartozik, ahol a gyógyszerészek saját patikájukban beadhatnak influenza vagy Covid-19 elleni védőoltást.

Kilenc országban pedig más oltást is beadhatnak a patikusok, mint például a HPV elleni védőoltást, vagy a bárányhimlő elleni oltást és az utazásokhoz szükséges védőoltásokat is, olvasható a Közforgalmú Gyógyszerek Európai Szervezetének (PGEU) weboldalán.

A gyógyszerészi feladatok bővítésével kapcsolatban már elkészült egy szakmai irányelv, a döntéshez szükséges jogszabályok megalkotása pedig a Belügyminisztériumhoz tartozó egészségügyért felelős államtitkárság feladata

– mondta Süle András, az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének leköszönő elnöke, a Péterfy Sándor utcai kórház főgyógyszerésze.

Az egészségügyi ellátórendszerben az erőforrások szűkössége a jellemző, éppen ezért a gyógyszerészi kompetenciák bővítésének kérdésköre is kiemelt téma, mondta Szalóki Katalin, az AIPM igazgatója. Az önkéntesen felvehető vakcinák fontos szerepet játszanak a megelőzésben és hozzájárulnak egy egészségesebb társadalomhoz, tette hozzá az AIPM igazgatója.

A covid komoly nehézségek elé állította az ellátórendszert

A koronavírus-járvány volt az egészségügy földrengése, ami egy megjósolhatatlan paraméterekkel rendelkező ritka esemény volt, a pandémia komplex rendszerek bonyolult egyensúlyát borította fel, mondta Süle András.

A magyarországi járványkezelés nulladik időpontjától kezdve már részt vettek a gyógyszertári gyógyszerészek az oltópontok munkájában. A gyógyszerészek készítették össze azokat az oldatokat, amelyeket beadtak a lakosságnak, és volt több olyan oltóanyag is, amelyeket hígítást követően adtak be. De a gyógyszerészek részt vettek a magas rizikójú betegek gyógyszerészi gondozásában és a tanácsadásban is.

Az EU-ban napi 46 millió páciens-gyógyszerész találkozás történik. A lakosság számára jóval könnyebb hozzáférni egy gyógyszertárhoz, mint elmenni a háziorvoshoz vagy egy szakrendelésre. A gyógyszerészek, mint egészségügyi szakemberek nagyon sokat tudnak tenni a népegészségügyi programok sikerességért, hangzott el a háttérbeszélgetésen.

A gyógyszertári vakcináció előnyei közé sorolta Süle András, hogy orvosi szemmel, magasabb átoltottságot tudnak elérni, ha a patikusok is kapnak oltási jogosultságot. Így alacsonyabb lehet az egyes fertőző betegségek megjelenése. Példaként említette, hogy idén rendkívül súlyos influenzajárvány dúlt Magyarországon. A patikai vakcináció adta lehetőséggel emelkedhetne a nyájimmunitás is.

Egy esetleges újabb járvány kitörése esetén gyorsreagálású egységek lehetnek a közforgalmú gyógyszertárak.

Európa több országában bevált

Léteznek már vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy milyen hatásai vannak a gyógyszertári vakcinációnak. Úgy fogalmazott Süle András, hogy ahol már bevezették, ott a lakosság átoltottsága 31 százalékkal nőtt, ugyanakkor a 65 év feletti populációban az átoltottság növekedése 10 százalékos volt, ennek a hátterében az áll, hogy az idősebbek ragaszkodnak a megszokott oltóorvoshoz, aki többek között a háziorvos. Az influenza elleni védőoltás esetében pedig 24 százalékkal nő az átoltottság, ha a patikában is felvehető az oltás.

Egy kutatás arra is rávilágított, ha a patika minél nagyobb városban van és kórházhoz vagy szakrendelőhöz kapcsolt, akkor gyakrabban választják azt a gyógyszertárat az oltakozók. De kiemelte, mindenfajta gyógyszertár esetében növekedett az oltási hajlandóság.

Alapos előkészítést igényel egy ilyen rendszer felépítése, a PGEU tavaly adott ki erről egy ajánlást, így nem kell a nulláról kezdeni az építkezést

– tette hozzá Süle András.

Ám emellett a Gyógyszerészeti Világszervezet (FIP) is szakmapolitikai segítséget nyújt. Többek között a gyógyszertáraknak és a jogalkotók számára is ajánlásokat fogalmaztak meg, hogy milyen szabályozási és jogalkotási változtatásra van szükség, hogy a gyógyszerészi vakcináció elvégezhető legyen.

A patikai infrastruktúra területén az EU-ban kétféle megoldást alkalmaznak, az egyik - ami a ritkább - , hogy egy kényelmes és biztonságos helyszínt alakítanak ki gyógyszertáron belül az oltás beadásához. A másik a gyakoribb példa, hogy a patika nyitvatartási idején belül van egy idősáv, amikor oltásokat adnak be, ilyenkor más páciensek nem tartózkodnak a patikában.

Orvosszakmai szempontból nagyon fontos, hogy meg kell határozni: oltható-e a páciens, emelte ki a főgyógyszerész. A betegeknek a beleegyezése is szükséges ahhoz, hogy az oltást a patikus beadhassa. Adminisztrációs szempontból fontos, hogy az oltást az EESZT-ben rögzíteni lehessen, hogy az az egészségügyi adatok között megjelenjen.

Nem tudni, mennyibe kerülne

Azt még nem lehet tudni, hogy mennyibe kerülne a patikai oltás, van olyan európai ország, ahol annyiba kerül az oltás beadása, mintha egy háziorvosi rendelőben adnák be.

Ma Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara (MOK) 2022-ben készült díjtétel ajánlása szerint 3225-5375 forintba kerül a háziorvosoknál a nem kötelező védőoltás beadása. De volt olyan európai ország, főleg a patikai vakcináció bevezetéskor, hogy önköltséges alapon adták be az oltásokat. Ma Magyarországon egy magán oltóponton az oltások beadása 10-20 ezer forint közötti összegbe is kerülhet.

Ha Magyarországon bevezetik a programot, akkor a gyógyszertári vakcináció egy pilot fázissal indulna el, mert még nincs múltja a hazai egészségügyi rendszerben. A gyógyszertári kollégák pedig oltásképzésben részesülnének, amiről egy bizonyítványt is kapnak, hangzott el a háttérbeszélgetésen.

A szakmán belül évek óta foglalkozunk a kérdéssel – mondta Mészner Zsófia, gyermekgyógyász, infektológus, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója. A gyógyszertári vakcinációt a felnőttek választhatják önkéntesen, és a vakcinát orvosnak kellene majd felírnia, mondta az infektológus.

Elhangzott az is, hogy a napokban a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) vándorgyűlésén Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, hogy az egészségügyi kormányzat nyitott a gyógyszertári vakcinációval kapcsolatban.