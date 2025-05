Félnek a patikák az árrésstoptól, néhány száz gyógyszertár lehúzhatja a rolót, ha Nagy Márton hozzájuk nyúl – írja a Népszava.



Ha a miniszter valóban ár- vagy árréssapkát húz a vény nélkül megvásárolható készítményekre, néhány száz kispatika lehúzhatja a redőnyt – kommentálta egy gyógyszerpiaci elemző Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter minapi Facebook-posztját. Arról az Economxon is írtunk, hogy pár napja Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon osztott meg egy fotót arról, hogy a MAGYOSZ elnökével tárgyal az OTC, vagyis a nem vényköteles gyógyszerek drágulásáról.

Egyelőre mindenki csat találgat, hogy hogyan faragná le Nagy Márton a gyógyszerárakat. Egy szakmai Facebook-csoportban volt, aki már azt is tudni vélte, hogy 15 százalékban maximálják a patikai árrést. Mások azért aggódtak, ha a most még szabadáras termékekre is ársapkát húznak, bezárhatják a boltot. Megint mások az ársapkával érintett lehetséges termékkört próbálták összerakni.

Tavaly 1200 milliárd forint bruttó bevételük volt a hazai patikáknak. Ennek 60 százaléka a támogatott készítmények forgalmából, 40 százalék nem vényköteles OTC termék volt. A közfinanszírozott szerek árrését 2007 óta nem emelték, így az időközbeni költségnövekedést sem tudták érvényesíteni a patikák áraikban.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke azt mondta, hogy hallott arról, hogy a nemzetgazdasági miniszter önmérsékletre kérte a gyógyszergyártókat és kíváncsian várja az eredményt. Ő azért sem tartja valószínűnek, hogy Nagy Márton a patikák működtetését szolgáló árrésekre gondolt volna, mert Pintér Sándor belügyminiszter utasítására éppen az elmúlt hetekben kezdődtek e témában egyeztetések. Minden olyan intézkedés, amely a gyógyszertári ágazat árrés-jellegű bevételeinek a csökkenésével járna, gyógyszertárak bezárásának a kockázatát hordozza és politikai szempontból is kontraproduktív lenne – tette hozz Hankó Zoltán.