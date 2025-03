2025. április 3-án a Lurdy Ház ad otthont az idei Franchise Expónak, Magyarország legnagyobb franchise-eseményének, ahová több mint hatszáz résztvevőre számítanak, mintegy 40 kiállító várja az érdeklődőket. A tavalyi évben is közel 700 látogatót vonzott az esemény.

A rendezvényt szervező Magyar Franchise Szövetség célja, hogy bemutassa a vállalkozók számára az elérhető franchise-hálózatokat, hogy segítséget nyújtson a választáshoz.

Ezért lett népszerű a franchise

A szövetség közleménye kiemelte, hogy a nehezebb gazdasági körülmények, a válság egyik következménye, hogy megnövekedett a franchise-vállalkozások népszerűsége. Számos iparágban virágzik a franchise-rendszer, egyre több gyorsétterem, kávézó, ingatlanközvetítő, fitneszterem választja ezt a vállalkozási formát.

Általában azok választják a franchise formát, akik szabadulnának az önálló vállalkozás terheitől, kilépnének az alkalmazotti létből, de óvatosak, esetleg, akik üzlethelyiséggel rendelkeznek, és ahhoz keresnek koncepciót, vagy olyan fiatalok, akik vállalkozóként képzelik el a jövőjüket

– mondja dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára. A szakértő kiemelte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet, a magas ingatlanárak is egyre több vállalkozót terelnek a franchise-hálózatok felé. Arról is beszámolt a szövetség főtitkára, hogy az elmúlt évben új csúcsot ért el a szervezet taglétszáma, és a partnereik a nemzetközi piacon is kiemelkedően sikeresek:

a Global Franchise Award 2024 versenyben a Best Retail Franchise kategóriában első helyet szerzett a BENU Magyarország Zrt.,

a szintén a szervezet tagjai között szereplő Logiscool pedig döntős volt a Legjobb Gyermekeknek Szóló Szolgáltatás és Oktatási Franchise kategóriában.

Egyre népszerűbbek a pilatesstúdiók

Franchise-hálózatok tekintetében rendkívül széles a magyarországi paletta, a sok tízmilliós befektetési igénytől a néhány milliós indulási összegig, számtalan koncepció megtalálható a piacon.

Jelenleg minden várakozást felülmúlóan szárnyal a pilatesstúdiók népszerűsége, de sok szempontot kell mérlegelni, mielőtt valaki franchise-vállalkozásba kezd. Fontos például, hogy mi az a tudás, amit átad a vállalkozónak a rendszergazda

– hangsúlyozta dr. Mandel Katalin. Hozzátéve, hogy „természetesen a franchise sem garancia a sikerre, hiszen a befektetés mellett elengedhetetlen az elkötelezettség és a rengeteg befektetett munka is”.

Az idei rendezvényre a franchiseexpo.hu oldalon regisztrálhatnak az érdeklődők.