A múzeumi tanulás fontosságát elismerő DASA-díjjal a kiállítás tartalmát, a felhasználóbarát kiállítótereket, valamint a hatékony múzeumi edukációt értékelte az EMA. A díjért folytatott küzdelemben olyan rangos múzeumokkal került a Pénzmúzeum a legjobb három közé, mint a németországi Göttingenben található Forum Wissen és a spanyolországi Malagában található Carmen Thyssen Málaga Museum.

A zsűri indoklása szerint „a Pénzmúzeum interaktív, szórakoztató módon ismerteti meg látogatóival a pénzügyi folyamatok működését, a pénzhasználat alapvető szabályait és a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét. A legmodernebb eszközök használata és a kiállításszervezési gyakorlat tudatosítja a látogatóban, hogy a pénz működését mindenki számára érthetővé lehet tenni.”

Hergár Eszter, a Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója a díjátadót követően kiemelte, hogy a megnyitása óta eltelt másfél évben az 50 látványos installációval működő Pénzmúzeum eddig több mint 135 000 látogatót fogadott. Az intézményt tavaly a legjobb múzeumok közé választotta be a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, ehhez jött idén a Best of Budapest elismerés, valamint a Közösségi Múzeum Díj. A Pénzmúzeum valamennyi kiállítása és programja ingyenes, az élményközponthoz kapcsolódó Panoráma Terasz szintén díjmentesen látogatható.