2025. november 1. óta a magánegészségügyi szolgáltatók már nem végezhetnek MR- és CT-vizsgálatokat, a gépeket felvásárolta az állam. A folyamat az Affidea gépparkjával kezdődött, és most a Raditec Kft. három darab gépével fejeződött be, közel 3,5 milliárd forint értékben – írta az mfor.hu.

Tavaly szeptemberben az Affidea 16 darab képalkotó berendezéseit az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) összesen 976 millió forintért vásárolta meg, most pedig a Raditec Kft. három gépére és a hozzájuk szervesen kapcsolódó, valamint a működtetésükhöz szükséges egyéb berendezések megvásárlására kötött szerződést az OKFŐ, 600 ezer forintért – derült ki a Közbeszerzési Értesítőből.

A következő felvásárlások történtek meg:

Az Absolute Med Zrt. tulajdonában álló 3 darab nagyértékű vizsgáló berendezéseket a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet részére 405 millió forintért vette meg az állam október 28-án.

A HUNIKO Kft. 12 darab gépe a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Diósgyőri Tagkórház részére 542,5 millió forintért vásároltak meg ugyancsak októberben.

A Mediworld Diagnosztikai Kft. 2 darab képalkotó berendezését a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére 1,5 milliárd forintért vette meg az OKFŐ – erről 2025. október 31-én írták alá a szerződést.

A Mediworld Plus Kft. 2 darab berendezését a Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház részére 900 ezer forintért vették át – szintén október 31-én.

A 2025. december 19-én kötött szerződés értelmében az OKFŐ konténerbe telepített 1 darab mobil CT és 1 darab mobil MR berendezést vásárolt fel 71,5 millió forintért a kaposvári VATNER Kft.-től. A mobil berendezéseket szükség szerint a betegellátás érdekében országosan fogják különböző intézményekbe szállítani majd.

A Pécsi Diagnosztikai Központ berendezései végül maradtak a cégnél, ugyanis különleges konstrukcióban működtek, hiszen a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és a Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikája alapítványainak tulajdonában van, és a magánfinanszírozásban végzett vizsgálatokból származó bevételeket teljes egészében visszaforgatja a napi működésbe és a fejlesztésbe. Ezért az egészségügyi kormányzat, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a PDK-t üzemeltető Neuro CT Kft. együttműködésének köszönhetően egy olyan konstrukciót alakított ki, amely értelmében a cég teljes egészében a PTE tulajdonába került, és egy jogszabály-módosítással továbbra is végezhetn közfinanszírozású képalkotó vizsgálatokat.

Voltak még kiadások:

Januárban az eszközök miatt tervezési és kivitelezési munkálatokra az OKFŐ 710 millió forintot szánt.

Januárban mobil-konténer CT, illetve MR-gépeket szereztek be 1,23 milliárd forintért.

Áprilisban 6,7 milliárd forint értékben vásárolt 14 kórháznak új képalkotó eszközöket.

Májusban MR-eszközök korszerűsítésére 375 millió forintot szánt.

Júniusban MR-eszközök korszerűsítésére 1,2 milliárd forintot költöttek.

Októbertől januárig a magáncégek gépeinek felvásárlására 3 milliárd 496,5 millió forint ment el.

A Belügyminisztérium ősszel azt írta a lapnak, hogy a fejlesztés több tízmilliárd forintos állami forrást igényel.