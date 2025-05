Akár 60-80 ezer forintos jóváírást, és komoly kedvezményt is adnak a bankok egy-egy új, diákszámlát nyitó ügyfélnek – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Az ajándékpénz mellett egy sor, diákszámlához kapcsolódó kedvezmény is elérhető, ami jól mutatja, milyen komoly küzdelem folyik a mintegy 221 ezer felsőoktatásban tanuló fiatalért.

Folyamatosan emelik a téteket a diákszámlákhoz kapcsolódó nyitási akcióknál a bankok: a sztenderd lakossági számlákhoz hasonlóan már ezeknél a konstrukcióknál is elérhető akár 60-80 ezer forint egyszeri jóváírás – illetve visszatérítés –, ha a felkínált kedvezményeket maradéktalanul ki tudja használni az újdonsült ügyfél.

Fesztiválbérlettől a befektetési jegyekig

A számlavezetésért cserébe adott promóciós jellegű ajándéktárgyakat évek óta rutinszerűen vetik be a pénzintézetek, ám mára az egyszeri jóváírások is legalább ennyire megszokott eszközzé váltak a pénzügyi szolgáltatóknál.

Az Erste 40 ezer forint díjkedvezményt kínál a kifejezetten diákok számára elérhető bankszámlájának megnyitásáért cserébe: a jóváírás feltétele ugyanakkor, hogy az ügyfél bankkártyát is igényeljen a számla mellé, pozitív marketing nyilatkozatot tegyen, és két év hűségidőt is szükséges vállalnia.

Az Erste emellett a rendszeres befektetést vállaló, értékpapírszámlát nyitó ügyfeleknek további 40 ezer forint díjkedvezményt ad Arany befektetési alapban a feltételek teljesítése esetén. Az értékpapírszámla vezetése pedig díjmentes, ha a tulajdonosának a nyitást megelőző fél évben nem volt a pénzintézetnél ilyenje. Fontos, hogy a két kedvezmény összevonható, és egymástól függetlenül is igénybe vehető az Ersténél, vagyis szerencsés esetben akár 80 ezer forint értékű kedvezmény is járhat a frissen nyitott diákszámlához.

A Gránit Bank 40 ezer forintos számlanyitási bónuszt ad a sikeres, szelfivel történő bankszámlanyitást követően. A pénzintézet emellett egy sor díjmentes szolgáltatást is kínál a diákoknak – így például díjmentes a havi számlavezetés, illetve a net- és mobilbank használata is.

A MagNet Banknál a Csillag névre keresztelt számlacsomagot vehetik igénybe a 18. életévüket már betöltött diákok, akik ennél a konstrukciónál is többféle díjkedvezményhez juthatnak. A pénzintézet ennél a csomagnál is alkalmazza a becsületkasszás számlavezetést, amelynél az ügyfél az adott keretek között maga adhatja meg, hogy mennyit fizet magáért a számla vezetéséért.

Az UniCredit Bank most futó akciójában 35 ezer forintos, egyszeri jóváírást kaphatnak a Diákszámla Zéró nevű konstrukciót igénylő fiatalok, ha bankkártyát és mobilbanki szolgáltatást is igényelnek a számla mellé, és az elvárt aktivitással használják a számlát.

A CIB Bank még néhány napig – egész pontosan május 26-ig – tartó akciójában EFOTT bérletet kaphatnak az ECO ForYou számlát nyitó diákok, a feltételek teljesítése esetén. Ezek közé tartozik egyebek mellett a bankkártya igénylése, az egy év hűségidő vállalása, illetve a marketing célú megkeresések engedélyezése is.

Az MBH Bank Diák számlacsomagjánál nulla forint a havi számlavezetési díj, ám ehhez elektronikus számlakivonat igénylése is szükséges. A Netbank és a Mobilbank használatáért szintén nem számol fel külön díjat a hitelintézet.

Az OTP Bank 18-24 éves korosztálynak szóló számlakonstrukciójánál szintén díjmentes, illetve kedvezményes díjú több szolgáltatás. Emellett, ha a beszédes nevű, Persely funkciót is igényli az ügyfél, és kellően nagy kártyás vásárlási forgalmat bonyolít le az első hónapban, 30 ezer forintot jóváírnak ezen a számlán.



A Raiffeisen Bank Yelloo diákszámlájánál 30 ezer forint egyszeri jóváírás járhat az új ügyfeleknek, ha teljesítik a szükséges feltételeket: így például egyéves hűségidőt vállalnak, és kellő aktivitással használják vásárlásra a számla mellé igényelt kártyát is. Emellett a Raiffeisen most 10 százalékos, de legfeljebb 30 ezer forintos visszatérítést is ad a számlanyitást követő harmadik hónap hatodik munkanapjáig végrehajtott kártyás vásárlások után.



A K&H Ifjúsági számlacsomagjánál 40 ezer forintos, egyszeri jóváírást kaphatnak a 26 év alatti ügyfelek, ám itt is teljesíteni kell az előírt feltételeket. A pénzintézet minden héten az első ötszáz diákszámlát nyitó, és a feltételeket teljesítő ügyfélnek kedvezménykódot is ad, amellyel 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak koncertjegyet a Budapest Park rendezvényeire.

Több mint 220 ezer potenciális ügyfélre repülnek rá a bankok



Bár a diákszámlák nyitásához kapcsolódóan is megjelentek, és egyre merészebbek a jóváírási akciók, ezeknél a számláknál korábban is jellemző kedvezményeken nem sokat alakítgatnak a bankok.

A BiztosDöntés.hu online diákszámla összehasonlító kalkulátor szerint megszokottnak tekinthető a díjmentes számlavezetés, a legalább az első évben elengedett bankkártyadíj, de a netbanki, illetve a mobilbanki felület elérésének ingyenes biztosítása is.

A havi maximum kétszeri, és legfeljebb összesen 150 ezer forint értékű kártyás készpénzfelvételt szintén a díjmentes szolgáltatások közé szokták sorolni a pénzügyi szolgáltatók.



Annak ellenére, hogy a diákszámlákhoz kapcsolódó kedvezmények nagyon sokban hasonlítanak egymásra, ezektől, és az éppen futó akcióktól függetlenül is érdemes választás előtt összevetni a pénzintézetek ajánlatait, akár az online bankszámla kalkulátorok segítségével is – emlékeztetett a szakértő.



A diákokat övező kitüntetett figyelem pedig egyáltalán nem véletlen a bankok részéről Gergely Péter szerint. A egyik ok, hogy viszonylag széles ügyfélkörről van szó: a KSH legfrissebb adatai szerint a most végéhez közeledő tanévben 221,4 ezren tanultak a felsőoktatásban.

Ami pedig szintén nagyon fontos tényező – emelte ki –, hogy ebben az ügyfélkörben is óriási az üzletszerzési potenciál: a felsőoktatásban tanuló diákok jövedelmi helyzete az idő előrehaladtával várhatóan fokozatosan javul, miközben az önálló egzisztenciájuk megteremtése közben különböző finanszírozási termékeket is igényelhetnek.