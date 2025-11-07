Nem ritka, hogy a jogalap nélkül felvett családi pótlék visszafizetésére szólít fel a Magyar Államkincstár. A legtöbb esetben ez abból fakad, hogy nem jelenti be a szülő a változtatásokat időben.

A jogszabály szerint minden jogosultságot érintő változást 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé, például, ha a gyermek befejezi tanulmányait, külföldre megy három hónapnál hosszabb időre, esetleg elköltözik vagy rendszeres jövedelmet szerez.

A mulasztás a Hóvége szerint komoly következményekkel járhat: a kincstár jogalap nélkül folyósított összegnek minősítheti a kiküldött összeget, amit akár évekkel később is visszakérhet.

Ugyanakkor ha a baj már megtörtént, akkor is még lehetőség van méltányossági kérelmet benyújtani, melynek során kérhető a visszafizetés részletekben, de egyes esetekben a tartozás egy része el is engedhető, ha az súlyosan veszélyeztetné a család megélhetését.