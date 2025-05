Donald Trump amerikai elnök 2025 áprilisában újra élesítette a kereskedelmi vámháborút, ami jelentős hatást gyakorolt a globális üzemanyagpiacra.

A piac rendkívül érzékenyen reagált a bejelentésre: amikor Trump bejelentette az új vámokat, a Brent típusú olaj egy nap alatt 2,66 százalékkal, 72,3 dollárra esett. A befektetők ugyanis attól tartottak, hogy az Egyesült Államok és Kína közti vámháború visszaveti a világgazdaságot, csökkenti az üzemanyag iránti keresletet, és ezzel túlkínálatot okoz a piacon.

A világ legnagyobb olajfogyasztóinak számító két gazdaság konfliktusa miatt előtérbe került a recessziós félelem, és az olaj ára áprilisban négyéves mélypontra esett. Ennek hatását a magyar töltőállomásokon is megéreztük a tavasz folyamán.

Beszakadt az olajár

2025-ben az olajexportáló országok szervezete, az OPEC és szövetségesei (OPEC+) szintén nagyban befolyásolták a benzin és gázolaj árának alakulását. Az év elején a kartell még kitartott a korábbi kitermelés-csökkentések mellett – olyannyira, hogy még 2024 decemberében meghosszabbították a korlátozásokat 2025 első negyedévének végéig, és csak áprilistól terveztek fokozatos kitermelésnövelést.

Ennek megfelelően január közepére a Brent olaj hordónkénti ára 83 dollár közelébe emelkedett, ami augusztus óta a legmagasabb szint volt. A drágulást akkor az Oroszország elleni szankciók miatti kínálati aggodalmak fűtötték.

Ám a helyzet gyorsan megfordult: Trump új vámjai és a velük párhuzamos OPEC-döntések szinte sokkolták az olajpiacot.

Az OPEC+ ugyanis a várakozásokat meghaladva kezdte növelni a kitermelést. Április elején bejelentették, hogy májusban napi 411 ezer hordóval emelik a kitermelést – ez jócskán meghaladta az eredetileg tervezett ütemet, és elemzők szerint túlkínálatot okozhatott a piacon. Szaúd-Arábia és szövetségesei ezzel részben a renitens tagokat (például Irak, Kazahsztán) akarták fegyelmezni, részben pedig az amerikai palaolaj-termelőket próbálhatták megtörni.

Az OPEC szakértői szerint a Trump-tarifák miatti lassulás év közben napi 150 ezer hordóval kisebb keresletet eredményezhet a korábban vártnál.

Május elején a Brent 60 dollár körüli szintre zuhant, ami 2021 februárja óta a legalacsonyabb árszint.

Összességében a nemzetközi olajárak az év első hónapjaiban nagy utat jártak be: a januári csúcsoktól április közepéig több mint 13 százalékot estek, és egy év alatt közel 30 százalékos volt a visszaesés.

Fontos azonban kiemelni, hogy az Egyesült Államok és Kína ideiglenes megállapodás keretében 90 napra felfüggesztette a kölcsönös büntetővámok egy részét, ami azonnali piaci megkönnyebbülést hozott. A megegyezés fellendítette a keresleti kilátásokat, és az olaj ára 65 dollár környékére kapaszkodott vissza.

Hiába olcsóbb a kőolaj a világpiacon, a magyar autósok pénztárcájára az is hat, hogy éppen hogyan áll a dollár-forint jegyzés. 2025 elején a forint igencsak gyengélkedett: január első heteiben a dollár többször is 400 forint fölé erősödött a hazai fizetőeszközzel szemben, ami önmagában drágította az üzemanyag-importot.

A tavasz során azonban megváltozott a helyzet, áprilisban jelentősen erősödött a forint. A Trump-féle vámok körüli bizonytalanság a dollárt gyengítette: amikor az amerikai elnök ideiglenesen felfüggesztett néhány tervezett vámot, a dollár árfolyama 360 forintig esett. Ez a több mint 10 százalékos árfolyam-változás komoly könnyebbséget hozott a hazai üzemanyagárakban, ellensúlyozva a korábban drágító hatású adóemelést és egyéb tényezőket.

Ilyen árakkal találkoztunk a kutakon

Azt is fontos kiemelni, hogy 2025 elején a hazai üzemanyagokat érintő jövedéki adó is emelkedett (inflációkövető adózás lépett életbe január 1-től). Ennek nyomán a benzin adótartalma literenként nagyjából 6 forinttal, a gázolajé körülbelül 5,8 forinttal nőtt, ami januárban a kutakon 8-10 forintos áremelkedést okozott.

Mindezen hatások következtében az év elején drágábban tankoltunk, mint 2024 végén: januárban a 95-ös benzin átlagára 630 Ft/liter körül alakult, a gázolajé pedig megközelítette a 650 Ft-ot.

Március végére azonban megfordult a trend. Április elején az év elejéhez képest érezhetően csökkentek az üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj literenkénti ára tartósan 600 forint alá került.

Április második felében aztán némi korrekció következett. Trump több vámintézkedését felfüggesztette, amire az olajár is valamelyest magához tért – ez a hazai kutakon is megállította az áresést. Május közepére a 95-ös benzin és a dízel literje nagyjából 580-585 forintos szinten stabilizálódott.

Mit hozhat a folytatás?

Rengeteg jelenleg a bizonytalanság, mivel a globális olajpiac törékeny egyensúlya bármikor felborulhat, ha a kereskedelmi tárgyalások ismét zátonyra futnak vagy a geopolitikai feszültségek kiéleződnek.

Ugyanakkor a szakértők egy része úgy látja, hogy az év második felében már mérséklődhet a volatilitás.

Emellett az inflációkövető adó is beépült már az árakba, azonban a forint árfolyama továbbra is rizikófaktor: egy esetleges pénzpiaci hullámzás a hazai benzinárakat is mozgathatja.