Kína két és fél millió IT-szakembert képez, az EU 500 ezret – némi jóindulattal. Ez nem más, mint a kínai mérnökközpontú oktatás eredménye. Donald Trump is olyanokból válogatta össze a csapatát, akik meg vannak győződve arról, hogy egzisztenciális támadás alatt állnak. Éppen ezért sem fog leállni a vámháborúval, még ha szünetekkel is, de előre mennek, legfeljebb megtalálnak újabb szegmenseket – adta meg az alaphangot Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az Indamedia Automotive Summit konferenciáján.

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója kicsit árnyaltabban látja a képet. Szerinte ez a klasszikus vámháború véget ért. „Amerika fogyasztott, Európa megtakarított, Kína exportált ez így fenntarthatatlanná vált, ennek a korrekciója van éppen."

Azok a vámok, amiktől megijedt a piac, nem fog megvalósulni. Abban viszont nincs változás, hogy a szabad piac fogja eldönteni, mit gyártanak majd Amerikában. Ezt ugyanis a szabad piacra kell bízni. Az amerikai innovációk sosem államiak voltak.

A vámháború durva részén mindenesetre túlvagyunk.

A valódi kérdés Gyurcsik Attila szerint nem is ez, hanem, hogy megtörténik, hogy az Egyesült Államok és Kínai tényleg elszakad-e egymástól, lesz-e két pólus. Ez nem mindegy. Mert lehet kooperálva is szétválni, lehet drasztikusan is szétválni. Utóbbi kipróbálták,

mindenki lenézett a szakadék mélyére, és sokan látják, hogy ez bizony nem jó.

Tatár Mihály szerint viszont marad ez a folyamat, és nem lesz egyszerű a vámháborúval való szembenézés. Kína a direkt ellátási láncait 20 év alatt építette fel. Aztán elég, ha csak a ritkaföldfémek feldolgozását nézzük: mindenki másnak 60-70 százalékkal drágább, mint bárki másnak.

Ez így teljesen gazdaságtalan, így nem lehet nyerni.

Az Európai Unió arra helyezte a hangsúlyt, hogy meg kell menteni a földanyát, hogy példát kell mutatni. Minden a 2015-ös párizsi klímacsúcson kezdődött – az elmúlt 10 évet gyakorlatilag zöldítéssel töltötte – szögezte le Tatár Mihály.

Cowboynak is többen mennének Amerikában

A vámháború – már ha folytatódik – a lehetséges következményei az Egyesült Államokban is felmérhetetlenek egyelőre. Gyurcsik Attila felidézett egy felmérést, amit amerikai gyerekek körében végeztek. Kimutathatatlan volt azok száma, akik felnőtt korukban gyárban szeretnének majd dolgozni – még cowboynak is lényegesen többen mennének.

Kínai WOW, vagy mégsem?

Annyiszor összeomlott már a kínai gazdaság, hogy nehéz követni

– jegyezte meg ironikusan Tatár Mihály, ám közben Kína teljesen leuralta a csúcstechnológiát – a globális dél imádja. A fejlődő országokkal hihetetlen üzleteket kötnek. Kína felfűzi magára a fejlődő országok infrastruktúráját. Az EU pedig láthatólag hiába próbálkozik

„Igen, mindenki úgy jön haza Kínából hogy wow, de a gazdasági adatok mégsem annyira wow-k"

– árnyalta a képet Gyurcsik Attila. Emlékeztetett rá, hogy ahogy kipukkadt a kínai ingatlanlufi, ráhajtottak a nettó export mellett a fogyasztásra – valamivel pörgetni kell ugyanis a gazdaságot. „Mondják, hogy az Európai Unió csak fogyaszt, de ne legyen kétsége senkinek, a Kínaiak is egyre többet fognak fogyasztani."

Az Accorde vezérigazgatója nem annyira pesszimista, szerinte a gépgyártásban óriási előnye van Európának. Verseny van, ebben van némi lemaradás. Van potenciál, van tudás. Rossz a policy, rosszak a struktúrák: ebben kell változtatni – fűzte hozzá.

Tatár Mihály közben arra emlékeztetett, hogy bár Kína is törődik a zöld átállással, az ott a gazdaságért van és nem fordítva. Sokan a kapitalizmust ajánlják nekik, azt hiányolják. Kétségtelen tény, hogy állami szinten megmondják a stratégiai irányt, ám a különféle iparágakban gyilkos verseny zajlik a cégek között – miközben tervgazdaságról inkább már az EU-ban lehet beszélni, ez nem más, mint a széndioxid-tervgazdaság.

Közben pedig ahol Kína megszerzi a vezetést, ott a Nyugat többet már nem rúg labdába.

Gyurcsik Attila egyébként a kínai gazdasági fenyegetést abból a szempontból nem tartja rossznak, hogy felébreszti a gazdasági folyamatokat. „Abban reménykedhetünk, hogy Kína és az Egyesült Államok közt nem romlik meg végleg a kapcsolat – az ugyanis nekünk egyáltalán nem használna" – tette hozzá.