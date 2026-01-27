Szokásához híven ismét különböző ábrákat vetett papírra munka közben Orbán Viktor. A miniszterelnök éppen arról vett fel videót, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert utasította: kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét, amiért a múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a kormánnyal szemben. A videó készítése közben pedig jegyzetelt, amit később be is mutatott. Sőt, rövid magyarázatot is adott hozzá.

"Ez egy vázlat. Kis közlemény, kis vázlat" - kommentálta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök egyébként már korábban debütált rajzaival, első ismertté vált jegyzetei az ATV Mérleg című műsorában, Rónai Egonnak adott interjúja közben készültek. Akkor elmondta, hogy a jegyzetein látható ábrák nem rajzok, hanem egy személyes jelrendszer részei, amelyek hosszabb beszélgetés, felszólalás során segítenek rendszerezni és sorrendbe tenni a fejében lévő válaszokat. Azt is hozzátette, hogy ha elveszítene egy ilyen papírt, senki nem tudná, mi van ráírva.