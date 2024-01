ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A Pitti Uomo az egyik legfontosabb férfidivat-szakmai kiállítás és vásár, az olaszországi Firenzében rendezik minden év januárjában, az idén már 105. alkalommal. Ennek apropóján mérték fel egy feltörekvő török férfi divatmárka, az AC&co szakértői, hogy mely városokban öltözhetnek fel a legjobban, legdivatosabban a férfiak.

Az ötven nagyvárost felvonultató rangsor összeállításához figyelembe vették egyebek mellett:

az adott város férfidivat-kínálatát a bolthálózat szerkezete alapján,

a divatipar hozzájárulását a helyi gazdasághoz,

a vásárlási élmény minőségét,

a kiegészítők kínálatát,

és azt is, hogy mennyire sűrűn fordulnak elő borbélyüzletek.

A módszer egyik érdekessége, hogy a butikok és borbély szalonok sűrűségét a Google Maps és az Open Street Map adatai alapján vizsgálták.

A Welt am Sonntag című német lap divatmelléklete, az Icon által szemlézett "férfidivatváros-lista" élén természetesen két olasz város, Milánó és Firenze áll, Párizs leszorult a 30. helyre. Az első tíz közé csupán három nem európai főváros jutott be. A kelet-közép-európai divatipar fejlődést jelzi, hogy Varsó és Bukarest is bejutott az első húsz trendi város közé. Nyugati szomszédunk, Bécs a 20. helyezett, de sajnos Budapestet nem jegyezi az 50-es rangsor.

Az összeállítás szerint tehát Milánó a férfidivat fővárosa, a divattudatos férfiak igazi paradicsoma: a milánóiak kifinomult, elegáns stílusukról híresek, ügyesen kiemelik a semleges alapszíneket, mint a fekete vagy a bézs.

Milánói divat Kép: Getty Images / Edward Berthelot

A második helyen álló Firenze a hagyományos úri szabóságairól és a kiváló minőségű bőrárukról híres, a listán harmadik helyen található görög fővárosban, Athénban pedig a mediterrán stílus és az aktuális divat keverékére lehet számítani. Lisszabon mellett Athén kínálja a legtöbb borbélyt a férfiaknak az ápolt megjelenéshez.

London a csúcskategóriás dizájner márkák, vintage butikok, turkálók színes választéka miatt került a negyedik helyre. Liszabonban pedig a tradicionális szabás és a kortárs dizájn olvad össze.

A hatodik helyen álló város, Szöul - Dél-Korea fővárosa - az elemzés szerint a férfidivat megkerülhetetlen központja, ahol összefonódik a dél-koreai esztétikát az innovációval. A centrumban a fiatalos lendület és az élénk minták hangsúlyozása áll, az aktuális trend a túlméretezett darabok egymásra rétegzése és a sportos-minimalista elegancia.

Malajzia főváros, Kuala Lumpur a hetedik a listán a hétköznapi elegancia és a városi sikk ötvözetével. Ezen kívül itt található a „Berjaya Times Square” nagy bevásárlóközpont is, amely több mint 1000 üzletnek ad otthont.

Az egykor "Közel-Kelet Párizsa"-ként emlegetett Bejrút ma a divat és a design jelentős központja a régióban. A jelenlegi trendek ötvözik az alkalmi eleganciát az avantgárd elemekkel, beépítik a hagyományos minták modern szabásokba. A libanoni fővárosban már maga a vásárlás is élmény: a butikok az óváros sikátoraiban rejtőznek.

A minimalizmusról, a kényelemről és a fenntarthatóságról szóló dán tervezési filozófiával került fel Koppenhága a 9. helyre, az itteni irányzatok a letisztultságot, a minőséget, a semleges tónusokat hangsúlyozzák.

Meglepetést okoz a lista 10. helyén álló Berlin. A Németország-szerte "topisságáról" híres főváros mára minden divat iránt érdeklődő férfi fontos találkozóhelye. A lista készítői szerint a berlini divatot az utcai viselet, a kísérletező dizájn és az elegancia keveréke jellemzi, központjában az egyéniség kifejezése áll.