Az már korábban eldőlt, hogy Calin Georgescu nem lehet Románia új elnöke. Az elnökválasztás utólag törölt tavalyi első fordulójának győztesét ugyanis eltiltották attól, hogy ismét induljon az államfői posztért a májusi megmérettetésen. Most azonban már az is biztos, ki az a jelölt, aki megpróbál Georgescu helyébe lépni. George Simion, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője kísérli meg maga mellé állítani a korábban Georgescura szavazókat.

„Az Atlas Intel közelmúltban publikált felmérése szerint mindenesetre Georgescu szavazóbázisának mintegy 80 százaléka voksolhat George Simionra. Az első fordulóból – ezen felmérés alapján – Simion jutna tovább az első helyen. Második helyen pedig egy független jelölt, Bukarest aktuális főpolgármestere, Nicusor Dan végezhetne. Ebben az esetben tehát közöttük dőlne el a második forduló, a közvélemény-kutatási adatok alapján pedig a második fordulóban kettejük közül Nicusor Dan felé billenhet a mérleg nyelve”

– nyilatkozta az Economxnak Szilágyi Mátyás volt nagykövet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Simion mellett eredetileg a Fiatal Emberek Pártjának (POT) élén álló Anamaria Gavrila is bejelentkezett Georgescu utódjának. Ő azonban szerda este – az elemzői várakozásoknak megfelelően – bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. „Az a döntés született, hogy azt támogatjuk, aki jobb esélyekkel indul” – idézi Gavrilat a Romania Journal.

A visszalépés még éppen időben történt meg ahhoz, hogy a szavazólapokon ne jelenjen meg Gavrila neve. Georgescu egyébként mindkét politikust támogatta volna, arra buzdította szavazótáborát, hogy Gavrilara vagy Simionra voksoljanak.

Simiont jól ismeri a magyar kisebbség

Simion több alkalommal és több területen is hangot adott meglehetősen radikális nézeteinek. Kampányolt már például a szomszédos Moldovával való újraegyesítés mellett, ahonnan így ki is tiltották. De nem léphet be Ukrajnába sem, ahol a hatóságok biztonsági aggályokra hivatkoznak.

„Simion hírhedt a kisebbségellenes hozzáállásáról, az ő pályafutása tulajdonképpen a nagyromán sovinizmus propagálására épül. Már közvetlenül egyetemista évei után ilyen minőségben vált ismertté”

– mondta Szilágyi Mátyás.

A romániai magyar kisebbség is jól ismeri Simion nevét. Az ott élő magyarsággal szembeni egyik legkirívóbb fellépése a szakértő szerint az úzvölgyi magyar katonai temető elleni támadás megszervezése. „Mint ismert, az első világháborús magyar katonai temetőt az AUR szélsőséges huligánjaiból álló tömeg elfoglalta. Ez az egyik legkirívóbb szélsőséges magyarellenes akció volt Romániában az elmúlt pár év során.”

Kormányzati szempontból sem mindegy, ki lesz az államfő

Félelnöki rendszer működik Romániában – magyarázta Szilágyi Mátyás. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtó hatalom döntően a kormány kezében összpontosul, ám sok fontos terület az elnök hatáskörébe tartozik.

Nemzetközi szinten képviseli a román államot;

koordinálja a külpolitikát, a honvédelmet, a nemzetbiztonsági, illetve a bel- közbiztonság területén illetékes szolgálatokat;

kinevezi a fenti szolgálatok vezetőit;

elnököl a Legfelső Védelmi Tanács ülésein, az ülések összehívását az elnök kezdeményezi;

felkéri a választásokon legtöbb szavazatot szerzett párt jelöltjét miniszterelnöknek, illetve a kormány megalakítására.

A szakértő hangsúlyozta, nem véletlen hívta fel a figyelmet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Kelemen Hunor, hogy amennyiben nem a kormánykoalíció által támogatott Crin Antonescu nyeri az elnökválasztást, megkérdőjeleződhet az aktuális kabinet működtethetősége is.

„Az új elnök kísérletet tehetne egy új kormánykoalíció létrehozására, bizonytalan politikai helyzet állhatna elő, az RMDSZ pedig ellenzékbe kerülhetne” – mondta Szilágyi Mátyás.