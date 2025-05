Áll a bál Németországban: lelepleződtek a Merkel-éra sötét titkai

A nyilvánosságra hozott jelentések szerint Angel Merkel a Krím annektálása után is ragaszkodott az Északi Áramlat 2 üzembe állításához, sőt abba is beleegyezett, hogy a németországi gázkereskedelemben is részesedést kapjon a Gazprom.