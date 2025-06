Alekszej Navalnij, azóta elhunyt orosz ellenzéki politikus, aktivista korrupcióellenes alapítványa tett közé 2017 márciusában egy nagy visszhangot kiváltó dokumentumfilmet, amelyben lerántják a leplet Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök (2008-2012), az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesének rezidenciáiról, szőlőbirtokairól és jachtjairól.

Navalnij és csapata egyúttal azt is kiderítette, hogy Medvegyev a vagyonát trükkösen alapítványok mögé rejtette: olyan jótékonysági szervezetek mögé, amelyeket a családtagjai és a barátai kezeltek, kezelnek. A Lettországból szerkesztett, független, kritikus orosz portál, a Meduza szerint a dokumentumfilm közel 50 millió megtekintést ért el, és korrupcióellenes tüntetéseket is kiváltott.

Mindez azonban egy kicsit sem ingatta meg Dmitrij Medvegyev üzleti birodalmát, ugyanis most egy Sistema nevű újabb tényfeltáró projekt kiderítette, hogy az egykori orosz elnökhöz kötődő alapítványok azóta csak még gazdagabbak lettek. Ez minden bizonnyal összefüggésben állhat azzal, hogy az évek során Medvegyev imázsa és megítélése is sokat változott, különösen a háború óta.

Medvegyev „Oroszország teljes körű ukrajnai invázióját” arra használta fel, hogy levetkőzhesse népszerűtlen, sőt, veszélyes liberális hírnevét. Közösségi oldala, Telegram-csatornája mára közel 1,7 millió követővel rendelkezik, elérése az egyik legnagyobb az orosz hálózaton, miközben népszerűsége és véleményformáló ereje egyre csak növekszik.

Mindemellett Dmitrij Medvegyev:

Putyin elnök helyettese a biztonsági tanácsban;

akárcsak a katonai-ipari bizottságban egy kifejezetten a számára kitalált pozícióban;

a Rosztelekom igazgatótanácsát is vezeti;

gyakran utazik állami üzleti találkozókra;

és geopolitikai előadásokat is tart iskolásoknak.

Szolgálatait pedig, mint a mellékelt ábra mutatja, bőkezűen meghálálja a hatalom: Medvegyev alapítványai a 2015 és 2023 közötti időszakban évente 2 és 9 milliárd rubel közötti összeget kaptak „adományokból” és hozzájárulásokból. A bevételek összege 2023-ban és 2024-ben 52, illetve 79 milliárd rubelre emelkedett. Tavaly év végén 86,4 milliárd rubel, azaz 849 millió dollár maradt a Medvegyevhez köthető 15 alapítvány számláján.

Ugyanakkor ezeknek az alapoknak nem is olyan könnyű adományozni, miután adataik nem nyilvánosak, és a 15 alapból mindössze kettőnek van honlapja.

Az alapítványok továbbra is főként ingatlanokra, szőlőbirtokokra és jachtokra költik a pénzt. Valamint 2023 tavaszán létrejött a „Mi igazságunk” nevű alapítvány, amelynek „munkájában” Medvegyev fia, Ilja is részt vesz, és az alapítvány crédója szerint az orosz hadsereg és a lakosság támogatására jött létre. Ennek jegyében már el is költöttek 2,4 milliárd rubelt.

Ennek a bizonyos alapnak más kiadásai is voltak, például segített az Anapa (város Oroszországban, a Krasznodari Kerületben, a Fekete-tenger északi partján, az Azovi-tenger közelében) partjainál történt fűtőolaj-szennyezés eltakarításában. Egyébként ezen a területen található Medvegyev egyik rejtett szőlőbirtoka, és egy szálloda, amely szintén a volt orosz elnök egyik alapjának vagyontárgya.