Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra kérte az Egyesült Államokat, hogy folytassa Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti csúcstalálkozójának előkészületeit, amelyre október végén került volna sor, de meghiúsult, miután a Kreml megtagadta a tűzszünetet Ukrajnával – írta a Moscow Times. Moszkva készen áll arra is, hogy megvitassa amerikai kollégáival a csúcstalálkozó előkészítő munkájának folytatását – tette hozzá Lavrov kedden az orosz médiának adott interjúban. Kiemelte, hogy Budapest továbbra is a találkozó preferált helyszíne.

Marco Rubio külügyminiszter október 20. óta nem beszélt Lavrovval – ismerte el a miniszter, aki akkor telefonon tárgyalt Rubióval a budapesti csúcstalálkozó előkészületeiről. Rubio azonban végül azt javasolta, hogy Trump mondja le a találkozót, majd ezek után az elnök jelentős szankciócsomagot vezetett be Oroszország ellen.

Lavrov szavai arra utalnak, hogy még mindig nem érti, miért mondta le az USA a csúcstalálkozót.

Jó és udvarias beszélgetést folytattunk, mindenféle fennakadás nélkül, lényegében megerősítettük a továbblépést az anchorage-i megállapodások alapján – mondta a miniszter. Aztán elváltak útjaink, a következő lépés lett volna, hogy a külpolitika, a hadsereg, és a hírszerző ügynökségek, valamint a biztonsági szolgálatok képviselői találkozzanak, ehelyett azonban nyilvános nyilatkozat született arról, hogy nincs értelme a találkozónak – mondta Lavrov.

Az Oroszország által az Egyesült Államoknak küldött előzetes memorandum Lavrov szerint semmit sem tartalmazott azon túl, amit Anchorage-ban megvitattak. „Ennek a memorandumnak a célja az volt, hogy emlékeztesse amerikai kollégáinkat arra, hogy miről tárgyaltak Anchorage-ban, és milyen megállapodások születtek ott” – mondta Lavrov, aki azzal vádolta a brit médiát, hogy információs kampányt indított, és hazudott arról, hogy a Kreml maximalista követelései vezettek a csúcstalálkozó lemondásához.

Farkasszemet nézett egymással Putyin és Trump Alaszkában. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tárgyalásra való elvonulás előtt arról beszélt, hogy arra számít, hogy az Egyesült Államok fel fog oldani egyes szankciókat a két vezető találkozója után. Nem így lett, a részletekről itt írtunk >>>

Lavrov és Rubio sikertelen találkozóját követően a Kreml Kirill Dmitrijevet, az RDIF vezetőjét az Egyesült Államokba küldte. Útja előestéjén Dmitrijev azzal az ötlettel állt elő, hogy ássanak alagutat a Bering-szoroson keresztül, amely összekötné Csukcsföldet Alaszkával. Dmitrijevet azonban Trump-adminisztráció kulcsfontosságú tisztviselői nem fogadták. Az egyetlen személy, aki beleegyezett, hogy nyilvánosan találkozzon Dmitrijevvel, egy oroszbarát kongresszusi képviselő volt.

A Rubio-fiaskót követően Lavrov maga is kihagyott egy kulcsfontosságú Biztonsági Tanácsi ülést, ahol Putyin elrendelte az oroszországi nukleáris kísérletek újraindításának megvitatását. Lavrov elvesztette azt a státuszát is, hogy ő vezesse az orosz küldöttséget a G20-csúcstalálkozón, helyette Makszim Oreskin repül Brazíliába.