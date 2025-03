Kína szintet lépett a deszantműveletek terén: újfajta partra szállító harci járművet épített, az erről készült első felvételeket nyugati hírszerzési források hozták nyilvánosságra.

A hírről beszámoló Infostart szerint

a jókora, láthatóan kis merülésű hajó, egészen a part közelébe úszhat, ott lehorgonyoz, majd két, hatalmas, hidraulikus láb segítségével stabilizálja magát, majd egy körülbelül száz méter hosszú hidat bocsát a tatjáról a fövenyre, lehetővé téve, hogy a katonák és harcjárműveik gyorsan elérjék a szilárd talajt.

Sőt, Tom Shugart, az Egyesült Államok haditengerészetének nyugállományú kapitánya szerint akár több ilyen hídvető hajót is egymás után lehet kötni, és ezzel a parttól távolabb horgonyzó, mély merülésű tengerjárók ugyancsak könnyedén kirakodhatnak.

Az amerikai fegyveres erők hivatalos lapja, a Stars and Stripes idézi John Aquilino tengernagyot, a csendes-óceáni térség korábbi parancsnokát, aki arra emlékeztetett: Kína első számú vezetője, Hszi Csin-ping utasította országa fegyveres erőit, hogy 2027-re álljanak készen egy Tajvan elleni invázióra. A különleges partra szállító járművek pedig pontosan ilyen feladatra a legalkalmasabbak.

Mark Cancian, az amerikai tengerészgyalogság nyugalmazott ezredese és a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Központjának (CSIS) vezető tanácsadója szerint

a hídvető uszályok minőségi ugrást jelentenek a kétéltű hadműveletekben.

Az ezredes szerint az, hogy a katonákat és a felszerelést szállító járművek a hajókról közvetlenül a szárazföldre tudnak hajtani, drámaian felgyorsítja az ilyen akciókat; lehetővé teszi, hogy az inváziós erők gyorsan hídfőállásokat építsenek és azokat szilárdan tartani is tudják. Kiemelte: az ilyen deszanthajók révén a támadók olyan helyen is partra szállhatnak, amely egyébként erre alkalmatlan lenne.

A volt tengerészgyalogos főtiszt azt is megjegyezte, hogy a deszanthajók a Dél-kínai-tenger vitatott hovatartozású szigetei elleni hadműveletekben is nagyon hasznosak lehetnek. Ugyanakkor egyetértett azzal, hogy

a különleges járművek elsődlegesen mégiscsak egy Tajvan elleni invázió előkészületeként épülhettek.

A szárazföldi Kínától elszakadt sziget védelmi minisztériumának szóvivője aggodalmát fejezte ki a legújabb hadihajók fejlesztése miatt, bár ezek képessége még nem megítélhető.

Nyugati források úgy tudják, hogy Kína eddig hét ilyen hídvető bárkát gyártott, de ez a mennyiség egyelőre nem lenne elég egy Tajvan elleni sikeres hadjárathoz.

A kommunista vezetésű ország azonban félelmetes tempóban bővíti a flottáját. A CSIS március 11-én megjelent tanulmányában azt állította, hogy a legnagyobb kínai hajógyár csak 2024-ben több kereskedelmi hajóteret épített, mint amennyit az Egyesült Államok a második világháború óta összesen.

"“There was a missing link,” says Tom Shugart, a retired American naval officer. “How are they going to allow these ferries to send non-amphibious vehicles and trucks onto the beach without a port?”" https://t.co/dAPWJ9FXs9