Mark Carney volt jegybankelnököt, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök gazdasági tanácsadóját választotta meg pártelnöknek vasárnap este a kormányzó Liberális Párt, ezzel ő lesz az ország következő miniszterelnöke is. Carney a szavazatok 85,9 százalékát szerezte meg a pártbeli választáson.

Justin Trudeau januárban jelentette be, hogy több mint kilenc év kormányzás után lemond, mivel népszerűsége a párton belül is jelentősen csökkent.

Az új pártelnök csak azután veszi át a miniszterelnöki posztot, ha Trudeau hivatalosan is lemond, utóbbi az erről szóló levelet várhatóan a következő napokban adja át Mary Simon főkormányzónak

- írta az MTI.

Miniszterelnökként Mark Carney legfőbb feladata Kanada és az USA kapcsolatának kezelése lesz, az ország Donald Trump elnöksége óta kereskedelmi háborúba keveredett az Egyesült Államokkal, ahogy arról az Economx is beszámolt:

Donald Trump vámokat vetett ki Kanadára,

de arra is utalt, hogy Kanada akár az Egyesült Államok 51. tagállama lehetne,

az illegális migráció miatt is Kanadát hibáztatta.

Az Index azt írja, hogy a

szavazást követő első nyilatkozataiban Carney utalt az Egyesült Államokkal fennálló feszültségekre, és közölte, hogy fenntartja a vámokat, amíg az amerikaiak nem mutatnak tiszteletet.

A Liberális Párt új elnöke úgy vélekedett, hogy a kereskedelemben, akárcsak a hokiban, Kanada nyer.

Carney megválasztása után a párt kongresszusán egyebek között azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett vámokat tekinti most az ország szempontjából a legnagyobb veszélynek.

Ezeket a sötét napokat egy olyan ország hozta ránk, amelyben már nem bízhatunk

- jelentette ki az MTI tudósítása szerint. Trumpnak azon nyilatkozataira utalva pedig, miszerint Kanadának tagállamként csatlakoznia kellene az Egyesült Államokhoz, a liberális pártvezető leszögezte: „Amerika nem Kanada. Kanada pedig soha, de soha nem lesz Amerika része, semmilyen formában. (...) Nem mi akartuk ezt a harcot, de a kanadaiak mindig készen állnak, ha valaki kesztyűt dob nekik.”

A leendő miniszterelnök azt is megígérte, hogy kormánya

egy erősebb gazdaság kiépítésére,

a megbízható kereskedelmi partnerekkel való új kereskedelmi kapcsolatok kialakítására

és a határok biztonságossá tételére irányuló tervet hajtan végre.

A 444.hu azt írja, hogy Carney lesz az első olyan miniszterelnök Kanadában, akinek nincs politikai előélete. A Trudeau-tól való távolságtartás és a nemzetközi banki karrier előnyére vált, azt állítja, hogy ő az egyetlen személy, aki felkészült Trump kezelésére. „Tudom, hogyan kell kezelni a válságokat... egy ilyen helyzetben szükség van a válságkezelés terén szerzett tapasztalatra, tárgyalási készségre” - mondta a múlt hónap végén egy vitán.

Carney Fort Smithben született, a Harvardra járt, ahol főiskolai szinten jégkorongozott. 2003-ban a Bank of Canada helyettes vezetőjévé nevezték ki, majd egy rövid pénzügyminisztériumi kitérő után 2008-ban, mindössze 42 évesen a jegybank elnöke lett. A pénzügyi válságot jól kezelte, ennek is köszönhető, hogy 2013-ban a Bank of England elnöke lett. Ő volt az angol jegybank három évszázados történetében az első nem brit elnök, és egyben az első olyan személy, aki két G7-es központi bank élén is állt. Nagy-Britannia akkori pénzügyminisztere, George Osborne „generációja kiemelkedő jegybankelnökének” nevezte Carneyt.

Mark Carney ellenfele a választáson Pierre Poilievre, a Konzervatív Párt vezetője lesz, akit sokan Donald Trumphoz hasonlítottak.

A liberálisok több felmérés szerint is holtversenyben állnak az ellenzéki Konzervatív Párttal. A választásokat októberig kell megtartani.