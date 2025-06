Továbbra is csúcson pörög a turizmus Horvátországban. „A legfrissebb, június 10-i adatok szerint idén mintegy 5 millió turista érkezett az országba, akik 16 millió vendégéjszakát tettek ki, ez eddig 1 százalékos növekedést jelent ebben az időszakban tavalyhoz képest” – mondta a szezonnyitó sajtótájékoztatón Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója.

Magyar rekordra számítanak

Az idei év eddigi legnépszerűbb desztinációi közé tartozik

Dubrovnik,

Zagráb,

Rovinj,

Split.

A legtöbb turista Németországból, Szlovéniából és Ausztriából érkezik.

Ami a magyarokat illeti,

eddig 97 ezer honfitársunk látogatott el a szomszédba – ez 8 százalékos növekedésnek számít –, s mintegy 277 ezer vendégéjszakát regisztráltak.

Egyelőre azonban nem maradtunk sokat: mindössze 3 éjszakát töltünk átlagosan a horvátoknál, az igazgató szerint jellemzően hosszú hétvégéken és ünnepi időszakokban utaztunk hozzájuk.

Ivana Herceg kiemelte, hogy már meglehetősen régóta minden évben magyar rekord születik – leszámítva a covid-éveket –, s amennyire most látni, idén sem lesz ez másként.

Az eddigi foglalások szerint 2025 leglátogatottabb régiói

Kvarner,

Isztria,

Zadar-megye,

Split-megye,

Sibenik-megye,

a városok terén pedig

Opatija,

Rovinj,

Zagráb,

Porec

és Crikvenica

a legnépszerűbbek.

Ivana Herceg hozzátette, hogy Zágráb a napokban valószínűleg eltűnik a listáról, hiszen a turizmus csúcsidőszaka leginkább a tengerparti célpontokra, nem pedig a fővárosra koncentrálódik.

Már a MÁV-val is eljuthatunk a tengerpartna

A 2025-ös nyári szezonban Magyarországról is elérhetőek lesznek közvetlen járatok Horvátországba, mind repülővel, mind vonattal – megkönnyítve ezzel a magyar turisták utazását.

Repülővel Budapestről közvetlenül Zadarba lehet eljutni, a Ryanair kínál közvetlen összeköttetést. Heti 3 alkalommal június elsejétől szeptember végéig közlekedik. Az átlagos repülési idő Budapest és Zadar között 1 óra 15 perc.

A MÁV által üzemeltetett közkedvelt Adria InterCity az idén is zakatolni fog. A járat június 19-től üzemel egészen szeptember 13-ig,

júniusban hetente 2x és júliusban, augusztusban minden második napon.

A vonat megáll: Székesfehérvár, Siófok, Fonyód, Balatonszentgyörgy, Nagykanizsa és Gyékényes állomásokon.

Címkét kapnak a legjobbak

Ugyanúgy, mint világszerte, Horvátországban hódít is a privát szállás-foglalás. Ivana Herceg szerint az országban lefoglalt szállások felét magánszállásadók jegyzik, ahol meglehetősen gyakori, hogy a vendég nem is találkozik szállásadójával, még a kulcsot is egy dobozban találja.

Horvátország viszont szeretne személyesebb hangvételű szállásadó lenni. Ennek kapcsán a Horvát Turisztikai és Sportminisztérium és a Horvát Idegenforgalmi Közösség „Helyi Házigazda” (Local Host) elnevezésű új vendéglátói minősítést indított. A „Helyi házigazda” címke, a családok által biztosított szálláshelyek hitelességét, vendégszeretetét és minőségét ismeri el, melynek célja a hagyományos horvát vendégszeretet kiemelése, valamint a fenntartható turizmus erősítése.

Ivana Herceg, a Horvát Idegenformai Közösség igazgatója Kép: HIK

„A családi szálláshelyek évtizedes hagyománnyal bírnak Horvátországban, és egyedülálló, autentikus élményt nyújtanak a turistáknak. Ez a minősítés megerősíti ezt a megkülönböztető jegyet, és további promóciót biztosít a hazai és külföldi piacokon azoknak a szállásadóknak, akik valóban „igazi, hiteles házigazdák”. A kezdeményezés hozzájárul a fenntartható turizmus fejlesztéséhez, amely a helyi lakosok és a turisták elégedettségének egyensúlyára törekszik” – mondta Ivana Herceg a magyarországi Horvát Idegenforgalmi Közösség vezetője.

Tovább erősítik a prémium kategóriát

Horvátország szállodai szobáinak több mint 60 százaléka a prémium kategóriába tartozik, 4 és 5 csillagos besorolással, ami jól mutatja az ország elkötelezettségét a minőségi turizmus iránt. Az új szállodák nyitása tovább erősíti a horvát turizmus fejlődését, és 2025-ben számos új létesítmény várja az utazókat, például a Keight Hotel Opatija, a Curio Collection by Hilton, a Hotel Pullman Zagreb, a Hotel Hyatt Regency Zadar, a Congress & Event Center Zadar, a Heritage & Resort Hotel Monumenti Pula, a Novotel Zagreb, valamint az Arba Resort Valamar 4*.

„Célunk, hogy Horvátország továbbra is élen járjon a minőségi és fenntartható turizmus terén, emlékezetes élményeket kínálva minden látogatónak. A fenntarthatóság és a kiválóság melletti elkötelezettségünk szilárd alapot ad arra, hogy Horvátország továbbra is kiemelkedő helyet foglaljon el a világ turisztikai térképén” – mondta Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi vezetője.