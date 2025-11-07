Hivatalosan is bejelentették csütörtökön, hogy a brit uralkodó, III. Károly király megvonta öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett Andrástól a hercegi címet és a királyi fenség titulusát. Az amerikai képviselőház vizsgálóbizottsága ezzel egyidőben meghallgatásra hívta a volt herceget.

A 65 éves volt yorki herceg neve a király kérésére már egy hete lekerült a főrendi – köztük hercegi – címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage). A döntés azonban csütörtökön vált formálissá és véglegessé, miután III. Károly erről szóló személyes értesítése uralkodói pátens formájában megjelent a közérdekű hivatalos bejelentéseket ismertető közlönyben, a The Gazette-ben.

A világ legősibb, 1665 óta minden hétköznap megjelenő közlönye, a londoni The Gazette rövid csütörtöki értesítése szerint Andrew Mountbatten Windsor a továbbiakban nem jogosult a királyi fenség megszólításra, sem a hercegi címmel járó méltóságra.

Hercegi címének megszűnése után András – a trónutódlási sorban továbbra is elfoglalt nyolcadik helyétől eltekintve – csütörtöktől

minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább Andrew Mountbatten Windsor polgári néven.

A Mountbatten-Windsor vezetéknevet András édesanyja, a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, a Mountbatten pedig II. Erzsébet néhai férje, Fülöp herceg anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.

András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett. Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre - aki az idén szintén öngyilkos lett - 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel.



Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.



Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.



A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról. Ezután született az évszázadok óta példátlan döntés a király kezdeményezésére András hercegi címének megvonásáról.

Csütörtökön az amerikai képviselőház levélben szólította fel a volt herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt.

A képviselőház levele – amely Mr. Mountbatten Windsor néven szólítja meg a brit uralkodó öccsét – úgy fogalmaz: az Andrással szembeni alaposan dokumentált vádak és az Epsteinnel hosszú ideig fenntartott baráti viszonya arra enged következtetni, hogy a volt hercegnek lehetnek olyan információi, amelyek lényegesnek bizonyulhatnak az egykori pénzember szexuális bűncselekményei ügyében folyó vizsgálat szempontjából.

A kongresszusi testület az Andráshoz intézett levél szerint igyekszik azonosítani Epstein bűntársait és kijáróit, és teljes mértékben fel akarja tárni az általa elkövetett bűncselekményeket. A levél szerint a vizsgálóbizottság olyan feljegyzéseket talált, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel az András által Epsteinnel fenntartott viszony mibenlétével és az ehhez kötődő pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban is.

A bizottság közölte, hogy az ügy sürgős jellegére tekintettel november 20-ig várja András válaszát a megkeresésre.