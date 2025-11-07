Hivatalosan is bejelentették csütörtökön, hogy a brit uralkodó, III. Károly király megvonta öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett Andrástól a hercegi címet és a királyi fenség titulusát. Az amerikai képviselőház vizsgálóbizottsága ezzel egyidőben meghallgatásra hívta a volt herceget.
A 65 éves volt yorki herceg neve a király kérésére már egy hete lekerült a főrendi – köztük hercegi – címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage). A döntés azonban csütörtökön vált formálissá és véglegessé, miután III. Károly erről szóló személyes értesítése uralkodói pátens formájában megjelent a közérdekű hivatalos bejelentéseket ismertető közlönyben, a The Gazette-ben.
A világ legősibb, 1665 óta minden hétköznap megjelenő közlönye, a londoni The Gazette rövid csütörtöki értesítése szerint Andrew Mountbatten Windsor a továbbiakban nem jogosult a királyi fenség megszólításra, sem a hercegi címmel járó méltóságra.
Hercegi címének megszűnése után András – a trónutódlási sorban továbbra is elfoglalt nyolcadik helyétől eltekintve – csütörtöktől
minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább Andrew Mountbatten Windsor polgári néven.
A Mountbatten-Windsor vezetéknevet András édesanyja, a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a jelenlegi királyi ház neve, a Mountbatten pedig II. Erzsébet néhai férje, Fülöp herceg anyai oldalról felvett polgári vezetékneve volt.
Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.
Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.
A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról. Ezután született az évszázadok óta példátlan döntés a király kezdeményezésére András hercegi címének megvonásáról.
Csütörtökön az amerikai képviselőház levélben szólította fel a volt herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt.
A képviselőház levele – amely Mr. Mountbatten Windsor néven szólítja meg a brit uralkodó öccsét – úgy fogalmaz: az Andrással szembeni alaposan dokumentált vádak és az Epsteinnel hosszú ideig fenntartott baráti viszonya arra enged következtetni, hogy a volt hercegnek lehetnek olyan információi, amelyek lényegesnek bizonyulhatnak az egykori pénzember szexuális bűncselekményei ügyében folyó vizsgálat szempontjából.
A kongresszusi testület az Andráshoz intézett levél szerint igyekszik azonosítani Epstein bűntársait és kijáróit, és teljes mértékben fel akarja tárni az általa elkövetett bűncselekményeket. A levél szerint a vizsgálóbizottság olyan feljegyzéseket talált, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel az András által Epsteinnel fenntartott viszony mibenlétével és az ehhez kötődő pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban is.
A bizottság közölte, hogy az ügy sürgős jellegére tekintettel november 20-ig várja András válaszát a megkeresésre.
