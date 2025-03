Nagyon felbőszült Oroszország, miután Moldova három diplomatájukat is nemkívánatos személynek (persona non grata) nyilvánította – erről számolt be az orosz külügyminisztérium a RIA Novosztyinak.

Oroszország megfelelő választ fog adni

– vetítette előre a szaktárca az orosz nagykövetség alkalmazottjaival kapcsolatban.

A moldovai külügyminisztérium mai döntése azt jelenti, hogy a három delikvensnek el kell hagynia a kelet-európai köztársaságot. Chisinau azt állítja, hogy olyan bizonyítékai vannak tevékenységükről, amelyek ellentmondanak diplomáciai státuszuknak.

Emlékeztettek, Oleg Ozerov nagykövet szerint a kiutasított alkalmazottak között volt a Dnyeszteren túli konfliktus rendezésével foglalkozó Közös Ellenőrző Bizottság társelnöke is.

A Moldovai Információs és Biztonsági Szolgálat vezetője, Alekszandr Musteata szerint az orosz nagykövetség állítólag segített a Pobeda-blokk országgyűlési képviselőjének, Alekszandr Neszterovszkijnak elrejtőzni az igazságszolgáltatás elől. Elmondása szerint Neszterovszkijt az ítélethirdetés előtti napon engedték be a diplomáciai képviselet területére, másnap pedig egy diplomáciai rendszámú autóval szállították Transznisztriába. A nagykövetség viszont ezeket megalapozatlannak és elfogadhatatlannak nevezte.

Március 19-én a chisinaui bíróság

távollétében 12 év börtönbüntetésre ítélte Neszterovszkijt.

Többek közt korrupció miatt találták bűnösnek. Anatolij Pitel ügyvéd szerint Vlagyimir Putyin elnök azért adta meg Neszterovszkijnak az orosz állampolgárságot, mert szerinte politikai üldöztetésnek van kitéve.