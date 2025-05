Az intézkedés célja a Pó-síkság légszennyezettségének csökkentése, mivel az ipari tevékenysége és földrajzi elhelyezkedése miatt különösen szenved a finom szemcséjű portól – írja az Index.

Az új előírás Észak-Olaszország több régióját is érinti, így ősztől érdemes megtervezni a Garda-tó, Milánó és Velence térségbe tervezett nyaralásokat.

A tilalom mértéke és időtartama az alábbiak szerint alakul:

Lombardia: 2025. október 1-jétől a tilalom állandó – minden nap 7:30 és 19:30 között. Az érintett területek között szerepel többek között Milánó, Monza, Brescia és Bergamo, valamint ezek környéke.

Emilia-Romagna: Ez a régió is állandó korlátozásokat vezet be. Bologna környékén és a Pó-síkság 30 ezer főnél népesebb városaiban októbertől szintén tilos lesz az Euro 5-ös dízelek használata.

Veneto: A dízelautó-tilalmat a nagyobb városokra, például Veronára vagy Padovára tervezik, 2025 októberétől tartósan.

Piemont: Itt szezonális szabályozás lép életbe – először 2025. október 1-jétől 2026. április 15-ig, majd évente október 15-től április 15-ig. A tilalom a 30 ezer főnél népesebb városokra vonatkozik, köztük Torinóra, Astira és Alessandriára. Ezeken a helyeken hétköznapokon 8:30 és 18:30 között tilos az Euro 5-ös dízelekkel közlekedni.

A szabályszegésért természetesen büntetés is jár, amely az olasz Sicurauto portál szerint 168 eurót (68 ezer forint) is elérhet. Ismételt szabályszegésnél akár ideiglenes jogosítvány-elvételt (15-30 napra) is kiszabhatnak.

A tilalomra különösen a régebbi dízelmodellek tulajdonosoknak kell figyelni, érdemes az Észak-Olaszországi nyaralás előtt időben ellenőrizni, hogy mindenhol használható-e az autó.