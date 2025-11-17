A tilalom, amely hatására a 2008 után kiirtott területeken termesztett szója értékesítése már nem lehetséges, széles körben elismert hatása van az erdőirtás visszaszorításában, és globális környezetvédelmi sikertörténetként tartják számon – írja a BBC.

Azonban a brazíliai mezőgazdasági érdekek, amelyeket egy brazil politikusokból álló csoport támogat, a COP30 ENSZ klímakonferencia második hetében a korlátozások feloldását szorgalmazzák.

A tilalom kritikusai azzal érvelnek, hogy a mostani rendszer lehetővé teszi több vállalat számára, hogy kartell módjára uralják az Amazonas szójakereskedelmét.

Azonban környezetvédő csoportok figyelmeztettek, hogy a tilalom eltörlésének katasztrofális következményei lennének, amelyek utat nyitnának egy új földfoglalási hullámnak.

A tudósok szerint a folyamatos erdőirtás, az éghajlatváltozás hatásaival együtt, az Amazonas máris a potenciális „fordulópontja” felé sodródik, ahonnan már nem lesz lehetősége visszaépülni.

Brazília a világ legnagyobb szójabab-termelője, amely fehérjeforrásként és fontos állati takarmányként termesztett alapvető növény. Az Egyesült Királyságban fogyasztott húsok nagy része, beleértve a csirke-, marha-, sertés- és tenyésztett halhúst, szójababot tartalmazó takarmányokkal nevelt állatokból származik, amelyek körülbelül 10 százaléka a brazíliai Amazonasból érkezik.

Számos nagy brit élelmiszeripari vállalat, köztük a Tesco, a Sainsbury's, az M&S, az Aldi, a Lidl, a McDonald's, a Greggs és a KFC tagja annak a koalíciónak, amely az Egyesült Királyságba importált szójabab mintegy 60 százalékát hasznosítja.