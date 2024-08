Ramzan Kadirov csecsen vezér, Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese a hétvégén tette közzé a videót a YouTube-on és a Telegramon, amelyen az látható, ahogy egy Tesla Cybertruckkal pózol. A járműre pedig egy 12,7 mm-es orosz nehézgépfegyvert szereltek, amit a csecsen hadúr ígérete szerint az ukrán fronton fognak bevetni.

A videóban a harcias pózolás mellett Ramzan Kadirov dicséri magát a futurisztikus autót és a Tesla-vezér Elon Muskot is, akiről azt állítja, hogy a „modern idők legnagyobb zsenije.” A csecsen hadúr meg is hívta Elon Muskot Oroszországba, azon belül is az ő „birodalmába”, Csecsenföldre.

Szó szerint beleszerettem ebbe az autóba. Elon, köszönöm!

– hangzik el szintén Ramzan Kadirovtól, aki elmondása alapján magától Elon Musktól kapta az autót ajándékba. Ugyanakkor ezt egyelőre sem maga a tulajdonos, sem maga a cég, a Tesla nem erősítette meg.

Ramzan Kadirov a videóban arról is beszél, hogy a járművet az Ukrajnában harcoló orosz erőknek adja, mert biztos benne, hogy ez a nem véletlenül kiberbestiának nevezett jármű rengeteg előnyt fog hozni csapataiknak.