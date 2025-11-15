2024-ben több mint 5 százalékkal bővült a külföldi lakásvásárlók száma a magyar piacon, bár a 2022-es 8000-től még mindig jelentősen elmaradt a 6600-as szám – mutat rá a KSH. A nem magyar állampolgárok összesen 309 milliárd forintot költöttek el a magyar lakáspiacon tavaly, ezzel a teljes forgalom 6,4 százalékát generálták.

A legtöbb vásárló továbbra is a németek közül került ki, 1369-en jelentek meg vevőként a piacon, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon – tájékoztat a statisztikai hivatal. Második helyen a kínaiak állnak 708 megvásárolt lakással, míg a harmadikon a románok és a szlovákok egyaránt 671 ingatlannal.

2023-hoz képest a német vásárlók száma csökkent, a szomszédos országokból érkező kereslet viszont többnyire kismértékben emelkedett. Érdekesség, hogy tavalyelőtt a kínaiak még csak az ötödikek voltak a ranglistán, onnan törtek fel a második helyre. Ezzel párhuzamosan jelentősen visszaesett a brit vásárlók száma, a 2023-as 601-ről mindössze 77-re.

A ranglistán találunk olyan országokat is, melyek egzotikusnak számítanak, például 329 vietnámi vásárolt lakást Magyarországon tavaly, számuk évek óta folyamatosan emelkedik. Érezhető keresletet jelentenek az oroszok is, akik 185 lakóingatlant vásároltak meg 2024-ben, valamivel többet, mint az ukránok.

Budapesten a külföldi lakásvásárlók aránya 7,8 százalék volt, vásárlásaik összértéke a forgalom egytizedét tette ki, tehát az átlagosnál drágább ingatlanokat vásároltak. A külföldi vevők a pesti belső kerületekben koncentrálódtak, ahol a tranzakciók 19 százalékában vettek részt.

Vásárlásaik összértékét tekintve súlyuk a főváros teljes lakáspiacán 10, a pesti belső kerületekben 26 százalékot ért el. Budapesten a kínai (1,9 százalék) és a vietnámi (0,9 százalék) vásárlásokat regisztrálták a legnagyobb számban, vásárlásaik összértéke együttesen az összesített piaci forgalom 3,9 százalékának felelt meg.

Érdekesség, hogy a legnagyobb külföldi vásárlók közül a németek, a hollandok, az osztrákok és a románok esetében a 10 százalékot sem érte el a budapesti lakások aránya, míg ezzel szemben a kínaiak és a vietnámiak szinte csak a fővárosban vásároltak.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint kettősség jellemezheti ezt a piacot, hiszen egyrészt az Otthon Start program a hazai vásárlókat támogatja, emellett az idén tendenciózusan erősödő forint miatt is elméletileg csökkenhet a külföldiek részaránya, másrészt viszont a kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válás lehetőségének és a Lakhatási Tőkeprogramnak köszönhetően érezhetően berobban az új lakások kínálata Budapesten, ez pedig az ebben a szegmensben előszeretettel vásárló külföldi vevőket is vonzhatja.