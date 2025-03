Ma már a lakásbiztosítási kampányon túl sincsenek kőbe vésve a lakásbiztosítások: ha év közben új vagyonelemmel bővül a család, azt minden biztosító a szerződés átdolgozásával hajlandó a fedezetbe vonni. Ha Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást kötünk, de mégsem vagyunk elégedettek, akkor pedig akár már augusztustól új biztosítóval szerződhetünk.

Félidejében tart a 2025-ös lakásbiztosítási kampány. Már eddig is igen sokan döntöttek úgy, hogy felülvizsgálják meglévő szerződésüket, azonban annak, aki teljes képet akar kapni a piaci lehetőségekről, érdemes még mindig kivárnia

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A biztosítók a mostani kampányban is árgus szemmel nézik

egyrészt azt, hogy a versenytársak milyen díjakat kínálnak,

másrészt pedig hasonló módon - ha nem jobban - figyelik, hogy hány új szerződő érkezik hozzájuk, illetve hányan mondják fel korábbi szerződésüket.

Ha a fentiek alapján összességében az arány azt mutatja, hogy a biztosító vesztese lehet az idei kampánynak, akkor március utolsó napjaira bizony hozzányúlhat az ajánlatához azért, hogy a későn ébredők számára versenyképes díjat vagy szolgáltatást kínálva összességében jól zárja a 2025-ös lakásbiztosítási kampányt. Gergely Péter emlékeztetett, hogy tavaly a kampányidőszak első felében az ügyfeleknek csak kevesebb, mint 35 százaléka váltott.

Már azért kezdenek mozgolódni

A hátunk mögött hagyott napokban 2-3 biztosító már hozzányúlt az ajánlatához. Ezek között egyébként volt olyan társaság is, aki az induló kalkulációk alapján is az elsők között szerepelt, ám pozícióját a díjmódosítással most megerősítette.

Akár azoknak az ügyfeleknek is érdemes újra kalkulálniuk biztosításukat, akik a tavalyi kampányban már sokat nyertek a korábbi biztosításuk lecserélésével: a díjakon még mindig lehet valamennyit spórolni. Másrészt a biztosítók egymás közötti versenye szerencsére kevésbé díj-, mint inkább szolgáltatói versennyé alakult, épp ezért érdemes az összehasonlításban megnézni a fedezeteket, illetve azt is, hogy az adott biztosító milyen extra szolgáltatásokat kínál a biztosítása mellé.

A lakásbiztosítás esetében nem feltétlenül a díj a legfontosabb kérdés. A kgfb-vel ellentétben ugyanis itt nagyon sok múlik azon, hogy a választott biztosítónk milyen gyorsan és milyen mértékben fedezi a károkat. Ennek ellenére természetesen a mostani kampány is a díjakról szól.

Hatalmas eltérések lehetnek

Gergely Péter szerint az ugyanarra a lakásra ajánlatot adó biztosítók díja között akár több száz százalékos eltérés is lehet. A piaci várakozások szerint az ügyfelek nagyobb része a régi biztosítójánál köt majd számára kedvezőbb díjú vagy/és magasabb fedezetet nyújtó lakásbiztosítást.

Ha az elkövetkezendő év során a család ingó vagyona valamilyen rendkívül drága, egyedi tárggyal, műszaki eszközzel bővülne, a most megkötött szerződések esetében is van mód arra, hogy a szerződés módosításával ezt az extra vagyontárgyat is biztosítási védelem alá vonjuk.

Ráadásul, ha a mostani kampány során az MNB által előzetesen meghatározott kockázati körrel (és kártalanítási szabályokkal) bíró Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást (MFO) választjuk, nem kell újabb egy évet várnunk, ha mégsem vagyunk elégedettek a biztosításunkkal. Az MFO-ra vonatkozó előírások alapján ugyanis az ügyfelek negyedévente jogosultak a korábbi szerződéseket felmondani és új biztosítót választani.