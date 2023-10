A kormány a múlt héten jelentette be, az új, városra szabott otthonteremtési konstrukcióját, a csok pluszt. Ugyanakkor a kis településeken is megemelt összeggel lesz elérhető a falusi csok, ami a csok plusszal is kombinálható lesz.

Kizárólag házasoknak

A Bankmonitor ugyanakkor megemlíti közleményében, hogy a vissza nem térítendő támogatás megszűnik, továbbá kizárólag házaspárok igényelhetik majd, vállalt gyerekre.

A közlemény szerint az alapján lehet kikalkulálni a csok pluszra való jogosultságot, hogy mennyi az ingatlan értéke, az érdeklődő kora, családi állapota és nettó jövedelme, valamint a vállalt gyermekek száma alapján jogosult-e a támogatott hitelre, és ha igen, milyen havi törlesztőre és teljes visszafizetésre kell számítania.

Kép: Bankmonitor

Ennek alapján a gyermektelen házaspárok, akik két gyermeket vállalnának, egy piaci lakáshitelhez képest 23,49 millió forintot takaríthatnak meg a 25 éves futamidő alatt a 30 millió forintos hitellel. Ez nem tartalmazza a 10 millió forintos hitelengedést a második gyermektől számítva.

Pénzügyi előny

Ugyanakkor, ha ugyanez a család három gyermeket vállalna kettő helyett, akkor 50 milliós hitel is elérhető lehet, ami 39,15 millió forint pénzügyi előnnyel bír egy piaci alapú lakáskölcsönhöz képest – írja a közlemény.