A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szelessav.net oldalon 2025. március 11-én közzétett hálózati mérési eredményei alapján

hazánkban a Yettel rendelkezik a leggyorsabb 4G és 5G mobilinternet hálózattal az országos összesített le- és feltöltési átlagsebesség érték alapján.

A Yettel lakosságra vetített kültéri 4G lefedettsége országosan meghaladja a 99 százalékot, míg a dinamikusan fejlődő, városi környezetben és forgalmasabb turisztikai térségekben épülő 5G hálózat is már elérte az 52 százalékot.

A telekommunikációs társaság 2020-2024 között közel 100 milliárd forintot fordított mobilhálózatának fejlesztése érdekében, napokon belül már az 1000. bázisállomáson indítja el nagysebességű 5G szolgáltatását, és 2028-ig további több tízmilliárd forint értékű fejlesztést tervez Magyarországon.

„Már az ügyfeleink is tapasztalhatják, hogy a hálózatfejlesztésbe forgatott erőforrásaink jó helyre kerültek, szinte az utolsó csavarig újraépítettük a hálózatunkat, napokon belül pedig az 1000. bázisállomáson is elindítjuk a magas frekvencián nyújtott, nagysebességű 5G szolgáltatásunkat, és ezzel elértük, hogy itthon a leggyorsabb 4G és 5G mobilinternetet adhatjuk ügyfeleinknek, a most megismert országos összesített átlagsebesség mérési eredmények alapján, ezúttal már egyes készülékeken a standalone 5G verzióban is. Nem állunk meg, 2028-ig további több tízmilliárd forint fejlesztést tervezünk, hálózati infrastruktúra-szolgáltató partnerünkkel, a CETIN Hungary-vel közösen” – mondta el Koller György, a Yettel műszaki vezérigazgató-helyettese.