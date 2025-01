Új üzletágat épít a Coca-Cola HBC Magyarország az automatizált kereskedelmi megoldásokat kínáló Kende Retail Kft.-vel közösen. A vending üzletágat kiegészítve most a személyzet és pénztár nélküli bolt koncepciót vezetik be.

A Coca-Cola három év alatt 15 bolt nyitására készül összesen 250 millió forint értékben, emellett azt tervezik, hogy 2026 végéig megháromszorozzák a jövőbemutató kereskedelmi megoldásból származó bevételeit. A Yettel törökbálinti székházában nyílt meg az első ilyen üzlet.

Az automatizált kereskedelem egy új, modern irányzat a kiskereskedelem terén, amely lehetőséget kínál a meglévő értékesítési és vásárlási rutinok fejlesztésére, átalakítására.

Tizenhét évvel ezelőtt döntött úgy a vállalat, hogy az automata-üzletágba is elkezdi a befektetést. A koronavírus-járvány óta a fogyasztói – így vásárlási – szokások teljesen átalakultak, a digitalizáció egyre nagyobb szerepet kap. „Ezért szeretnénk egy hosszú távon is fenntartható szegmenst kialakítani” – mondta Veilandics Gábor, a vállalat Out of Home értékesítési vezetője és a személyzet nélküli bolt koncepció projektvezetője.

Az új piaci szegmens ígéretes üzleti lehetőségeket hordoz és újabb kihasználandó fogyasztási alkalmakkal kecsegtet a Coca-Cola számára. A vállalat már közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik a jelenleg mintegy 50 milliárd forint értékű személyzet nélküli automata kereskedelmi megoldások piacán, ide tartoznak a hideg- és forró ital, valamint a snack- és a készétel automaták.

Kevesebb erőforrás

Ennek az üzlettípusnak a legnagyobb versenyelőnye abban rejlik, hogy a nap bármely időszakában nyitva lehet tartani extra erőforrások nélkül. Ráadásul, egyáltalán nincs szükség alkalmazottakra – ilyen szempontból nézve természetesen felmerülhet a kérdés, hogy az AI valóban elveszi-e majd a munkát? Ez azonban egyelőre egész biztos nincs így, ez a technológia is inkább a kisebb 25-50 négyzetméteres boltokban optimális. A beltéri vállalati egységek mellett meglévő üzletek átalakítására, valamint konténerboltok kialakítására is van lehetőség.

„Várakozásokkal tekintünk az első személyzet és pénztár nélküli bolt bevezetése elé, amely nemcsak Magyarországon, hanem a 29 országot felölelő Coca-Cola HBC Csoportban is egyedülálló innováció. A koronavírus világjárvány óta eltelt években erőteljes átalakuláson ment át a hazai kiskereskedelem, új technológiák vertek gyökeret, új vásárlási szokások alakultak ki, a szektor érezhető munkaerőhiánnyal küszködik és mindent áthat a digitalizáció. Mi is lépést kívánunk tartani ezekkel a változásokkal és olyan technológiákba fektetünk, amelyek hosszú távú üzleti előnyt jelentenek számunkra” – mondta Kovács Ágnes, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az ország első személyzet és pénztár nélküli micro boltjának működését a mesterséges intelligencia (AI) szavatolja. Az AI irányítja az eladótérben található kamerák és szenzorok helyes működését, és adatokat gyűjt a vásárlási szokásokról, a termékek fogyási sebességéről, a boltban töltött időről, illetve más, a tulajdonos számára hasznos adatokról.

Így néz ki a vásárlás folyamata

Ahhoz, hogy tudjunk vásárolni egy ilyen üzletben, le kell töltenünk a kimondottan a technológiához fejlesztett Take It Easy applikációt, amelyben egy gyors regisztrációt követően már végre is hajthatjuk az első vásárlást.

Amint a vásárló belép az eladótérbe, a kamerák a fizikai alakját egy virtuális kosárhoz társítják, így ez a megoldás összekapcsolja a vásárlót, a kiválasztott terméket és a Kende Retail által fejlesztett személyes profilt.

Ahogy a vásárló az üzletben mozog, a kamerák követik a mozgását, a beépített szenzorok pedig figyelik a kosarának tartalmát. Miután a vásárló befejezte a vásárlást, egyszerűen elhagyhatja az üzletet. A rendszer ezután megkezdi a kosara összesítését és kezdeményezi a fizetési tranzakciót.

A technológia nem gyűjt arcfelismerési adatokat, az a rendszer számára kizárólag pontokból álló digitális jelek összessége, és csak a zökkenőmentes vásárláshoz szükséges mozgásokat és tevékenységet figyeli, teljes összhangban a GDPR szabályozási kereteivel. A bankkártya-adatok kezelése is hasonlóan történik, azt kizárólag a partnernél kerül tárolásra, az alkalmazás nem kap semmilyen információt a vásárlóról.

Még egyszerűbb is lehetne

Kende Gábor, a Kende Retail Operation Kft. alapító-tulajdonosa az Economx kérdésére elmondta: jelenleg minden vásárlásról számlát kell kiállítani, hiszen az e-nyugta rendszerben most még biztosítani kell a vásárlóknak, hogy papír alapúan is elkérhessék a vásárlásról szóló igazolást.

„Technológiai oldalról már most lehetővé tudnánk tenni, hogy a bankkártya vagy akár mobiltárca érintésével vásároljunk, ne kelljen letölteni egy új alkalmazást. Ezzel kapcsolatban a szabályozás módosítására várunk”

– tette hozzá.

Kiemelte: életünk során 2 évig állunk sorban, ahelyett, hogy ezt az időt családunkkal, szeretteinkkel töltenénk vagy épp sportolnánk. Ebben is megoldást kínál a pénztár nélküli üzlet koncepciója.

Kényelmes és intelligens

„A Yettel-székházban is megtalálható úgynevezett micro marketek megjelenése egy új korszakot nyit a kiskereskedelemben. Ezek az intelligens, automatizált üzletek nemcsak a vásárlói élményt változtatják meg, hanem a kiskereskedők lehetőségeit is szélesítik. Célunk, hogy partnereinkkel közösen új fejezetet nyithassunk a kiskereskedelemben, ahol a vásárlás élménye minden korábbinál személyre szabottabb, gyorsabb és kényelmesebb lesz” – mondta el Kende Gábor, a Kende Retail Operation Kft. alapító tulajdonosa.

A személyzet és pénztár nélküli bolt koncepciójának megalkotója és a technológia fejlesztője a Kende Retail Kft. Az első hazai bolt tulajdonosa a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., míg az üzemeltetésért a kiskereskedelmi egységek fenntartásával foglalkozó Eszmin Hungary Kft. felel.

A jövőbe mutató kiskereskedelmi megoldás a Yettel Magyarország törökbálinti székházában kapott helyet, ahol a fő irodai napokon 800-900 munkavállaló is dolgozik. Az üzletben a Coca-Cola HBC Magyarország által forgalmazott termékek (szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok, természetes ásványvizek, energiaitalok) mellett snackek, készételek, konzerv ételek, tejtermékek, illetve higiéniai termékek is elérhetőek a dolgozók számára.

„A Yettel filozófiája szerint az ügyfélközpontúság belülről kezdődik: az elégedett, kiegyensúlyozott munkatársak teremtenek jobb ügyfélélményt a telekommunikációban is” – ezért is döntöttek az üzlet megnyitása mellett, mondta Szalai Enikő, a Yettel HR vezérigazgató-helyettese.