Egészségügyi kockázatokkal jár, ha alul fűtöttek a zárt terek, az viszont megterheli a pénztárcánkat, vagy éppen az utcát fűtjük, ha túl meleg van az otthonokban, az irodákban - derül ki a Dívány cikkéből.

Mit mond a WHO?

Az Egészségügyi Világ Szervezet (WHO) ajánlása értelmében egy egészséges felnőtt nem túl- és nem alul öltözve 18 °C fölötti hőmérsékleten már kényelmesen érzi magát .

Az időseknek, a kisgyermekeknek és a betegeknek azonban ennél magasabb alap-hőmérsékletre van szükségük,

a WHO nekik inkább a 20 °C-ot javasolja, de általánosságban azt mondja, hogy 16 °C-nál ne tartózkodjunk tartósan hűvösebb helységben.

Nem árt tudni, hogy a hőérzetünk függ

nemtől,

kortól,

szoba, helyiség típusától,

tevékenységtől.

Azt is érdemes kiemelni, hogy országonként eltérő lehet az ideális szobahőmérséklet-ajánlás: az érvényben lévő amerikai felfogás szerint az átlagos, ideális hőfok zárt térben a 68–72 Fahrenheit közötti, vagyis 20–22 Celsius-foknak megfelelő hő, addig az Egyesült Királyságban ez inkább csak 20 °C.

A Francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Ügynökség (ADEME) szerint pedig a nappali és az étkező optimális hőmérséklete 19 °C, hiszen itt hosszabban tartózkodunk, különösebb testmozgást nem végzünk, idősebbek esetében megengedett a 20 °C is.

Más a helyzet a hálószobában, hűvösebb helyiségben jobbat alszunk, azaz ott lecsökkenthetjük hőmérsékletet 17 °C-ra, de ha meleg takaróval tudjuk kompenzálni, akkor az akár 16 °C is lehet.

A fürdőszobában azonban a 22 °C a megfelelő.

A lakások alacsony belső hőmérsékletnek számos egészségre káros következménye lehet, mint például az emelkedett vérnyomás, asztmás tünetek, vagy a gyengébb mentális teljesítőképesség.

Az otthonok alulfűtöttsége fokozott kockázat, elsősorban az idős emberek légzőszervi panaszaira és szív- és érrendszeri állapotukra nézve, így a téli hónapok halálozási számadatai is megemelkedettek. Ennek szomorú tükrében évi 38 200-ra (12,8/100 000) becsülte a WHO 11 kiválasztott európai országban a téli hónapokban a hideg, kevéssé fűtött otthonok következtében történő haláleseteket.

A páratartalomra vonatkozóan az irányadó a maximálisan 65 százalék a WHO ajánlása értelmében.

Mi a helyzet a munkahelyeken?

Kutatásokkal igazolták, hogy a 25 °C-os optimumban a nők mindössze 10 százalékos hibahatárral dolgoznak, de már 5 °C csökkenés esetén is csak fele olyan produktívak tudnak lenni, mint a kellemes melegben. További vizsgálódással arra is rájöttek 16 °C-os környezetben kezdve a tesztelést 500 diákon, hogy minél jobban emelkedik a hőmérséklet, a nők teljesítménye annál jobb lett, a férfiaké viszont, ha kisebb mértékben is, de egyre melegebb viszonyok között romlott.