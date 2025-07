Tovább emelkedik szerdától a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ez most újabb bruttó 4 forintot jelent, ami megjelenhet majd a kutak kiskereskedelmi árában is. A benzin beszerzési ára változatlan marad – írta meg a holtankoljak.hu.

Utojára a mai nappal változott a gázolaj beszerzési ára akkor is, mint holnap 4 forinttal lett drágább, a benzin nagykereskedelmi ára továbbra is változatlan maradt. Szombaton benzin ára nem változott, viszont a gázolaj ára bruttó 3 forinttal emelkedett.

Kedden az alábbi átlagárakon tankolunk:

95-ös benzin: 587 Ft/liter

gázolaj: 599 Ft/liter

Ez emelkedhet tovább a gázolaj esetében.

A benzin most kapható 548 forintért, de van kút, ahol 646 forintba kerül, a dízel ára is változó, hozzá lehet jutni 564 forintért, de elkérhetnek érte 665 forintot is.